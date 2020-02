Osasuna-Real Madrid: un partido con “miedo a jugar en El Sadar” pero con mejores números madridistas

El Sadar acostumbra a entonar cuando llega el Real Madrid un cántico que dice así: “Qué miedo me da, qué miedo me da, ser del Madrid y jugar en El Sadar”. Un campo incómodo para el conjunto madridista por el ambiente que les recibe. En 2003 Roberto Carlos definió comentó tras el partido que “Ya en el calentamiento queríamos que el partido se acabara”. El Madrid no viene cómodo, pero de los 15 partidos disputados desde el año 2000 se llevan siete triunfos y cuatro empates. Osasuna ha logrado 4 victorias en ese tiempo.

Partidos más recordados

Temporada 2000-2001. Helguera rompe el sueño en el 89

Primera año con Lotina en el banquillo en Primera. Partido muy ilusionante para la afición ya que Osasuna logró poner contra las cuerdas al Real Madrid. Pero en el minuto 89 Helguera marcó el gol del triunfo visitante. Una derrota dolorosa y dulce a la vez. La derrota escoció mucho, pero la pelea del equipo hizo tambalearse a un Madrid de los galácticos que comenzaba su era.

Temporada 2001-2002. Primer triunfo por 3-1

Golazo de Alfredo de vaselina y sentencia de Rosado. Gran partido rojillo frente al Madrid de Zidane. Un partido para el recuerdo de la afición de Osasuna tras ganarle 3-1 al Real Madrid.

Temporada 2007-2008. El Madrid Campeón de Liga en El Sadar

Bernd Schuster logró proclamarse campeón en la jornada 35 frente a un Osasuna que luchaba por la permanencia. Los madridistas lograron remontar el gol de de Patxi Puñal en el minuto 83. Los de Schuster lo hicieron además jugando con diez desde el minuto 46 por la expulsión de Cannavaro. En el 87 empató Robben de cabeza y dos minutos más tarde el gol de Higuaín remontaba el partido y proclamaba al Madrid campeón.

Temporada 2008-2009. Victoria contra el Madrid y permanencia

Última jornada de Liga y Osasuna se la jugaba contra el Real Madrid. El partido comenzó mal con un gol de Higuaín en el minuto 11. Pero los futbolistas de Camacho reaccionaron y en el 15 marcó Jaroslav Plašil con un disparo desde fuera del área. Los rojillos lo intentaron hasta el minuto 60 en el que un derechazo de Juanfran adelantó a Osasuna y le permitió seguir en Primera un año más.

0-3 en el Barnabéu

En estos 15 años en los que ha estado Osasuna en Primera hay un gran recuerdo de la temporada 2003-2004 con el triunfo por 0-3 en el Bernabéu. Los goles los marcaron Valdo, Pablo García y Moha.