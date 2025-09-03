Lucía Ibarrola e Ibai Celada ganan el Campeonato Navarro de Tenis 2025: así lo han vivido

Este fin de semana se han disputado las finales del Campeonato Navarro Absoluto 2025 “Gvtarra-The Real Green Food” en las que Lucía Ibarrola e Ibai Celada se han alzado con el título de campeones. Por su parte, Paulina Gil y Aleksei Nerushenko se han proclamado finalistas.

En el cuadro femenino, Ibarrola se ha impuesto a Paulina Gil por 7/5 6/1. Para Ibarrola, este es el quinto título de Campeona Navarra Absoluta tras los obtenidos en 2021, 2022, 2023 y 2024. En semifinales, Ibarrola se impuso a Ariadna Pérez por 6/1 3/1 y retirada de Pérez por lesión y Gil hizo lo propio con Daniela Martínez por 6/1 6/4.

En el cuadro masculino, Ibai Celada se ha impuesto a Aleksei Nerushenko por 7/6 2/6 6/3. Para Celada, resulta su primer título de Campeón Navarro Absoluto. En semifinales, Nerushenko se impuso a Julen Aguirre por 7/5 6/4 y Celada no pudo disputar el partido por la lesión de su rival, Álvaro Fernández. En el cuadro de consolación, Alain Mimoso se impuso en la final a Allen Ugalde por 4/2 5/4(5).

Los campeones de las tres modalidades de dobles fueron: Iñaki Zúñiga y Fernando Ruiz, en categoría masculina, Paulina Gil y Ariadna Pérez, en categoría femenina, y Paulina Gil e Iñaki Alcalde, en dobles mixto. Por su parte, Javier Mata e Ignacio Fonseca, finalistas de dobles masculino, Leyre González y Aitana Vives, subcampeonas de dobles femenino y Luis Pérez y Ariadna Pérez, finalistas de dobles mixto.

En la entrega de premios ha participado el presidente de la Federación Navarra de Tenis, Antonio Prat, el presidente de la Agrupación Deportiva San Juan, Carlos Sotelo, y el juez árbitro del torneo, Jon Lerchundi.

Desde la Federación Navarra de Tenis queremos agradecer a nuestro patrocinador, Gvtarra-The Real Green Food, por su apoyo al tenis navarro.

Además, queremos reconocer al personal y voluntarios de la Agrupación Deportiva San Juan su gran trabajo durante todo el torneo, en especial al Juez Árbitro del torneo, Jon Lerchundi y adjuntos.

Finalmente, queremos agradecer a todo el público que se ha acercado a las instalaciones de la Agrupación Deportiva San Juan durante estos 10 días de torneo por apoyar a los jugadores y llenar las gradas de buen ambiente.