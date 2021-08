Liverpool y Osasuna se enfrentan para recordar a Michael Robinson

Osasuna lucirá el próximo lunes en Anfield una camiseta conmemorativa de Michael Robinson. Los jugadores de campo no utilizarán ninguna de las tres equipaciones previstas para esta próxima temporada, sino que en su lugar se ha elaborado una camiseta especial de la mano de Adidas. Los de Jagoba Arrasate se enfrentarán el próximo lunes al Liverpool F. C. en el último de los encuentros de preparación y con el homenaje al exjugador de ambos conjuntos Michael Robinson como telón de fondo. Lo harán además con una camiseta blanca de edición limitada que solo se utilizará en Anfield y que contiene algunos detalles específicos del partido. En el pecho la camiseta lleva la inscripción "Anfield. Michael Robinson Tribute. Liverpool F. C. Vs C. A. Osasuna. 09/08/2021".









Además, la camiseta lleva la imagen del exjugador inglés celebrando un gol con la camiseta de Osasuna en su parte baja, y el sello que indica que se trata de una edición limitada. Por la espalda se mantiene el escudo de Navarra en el cuello, al igual que actualmente lucen las tres equipaciones previstas para la próxima temporada.

Además, los nombres de la camiseta y los dorsales que lucirán en Anfield los jugadores se han realizado con la tipografía Osasuna, recientemente diseñada por Ashler Design de forma exclusiva para el conjunto rojillo. De esta forma los nombres se colocarán rectos y no en curva como es habitual en la competición liguera, donde todos los clubes están obligados a marcar las camisetas con la tipografía que indica LaLiga. Tanto los nombres como los dorsales son una adaptación específica para camisetas de la tipografía Osasuna, que será especialmente visible en los dorsales. Los números aparecen rasgados simbolizando la garra y la lucha característica de Osasuna. Estos dorsales, diferentes a los que se han utilizado hasta ahora, se estrenaron ayer por primera vez en Irún ante la Real Sociedad como puede verse en la imagen de abajo.

Un número limitado de camisetas se pondrán el lunes a disposición de los socios en la tienda oficial del club en el estadio de El Sadar por 74,95 euros. La tipografía Osasuna no estará todavía disponible para poder marcar las camisetas, aunque próximamente sí podrá elegirse en la tienda del club. De hecho, dentro de unos días, el aficionado rojillo podrá elegir si quiere marcar su camiseta con la tipografía habitual de LaLiga o si prefiere optar por la tipografía Osasuna, que estará disponible en las equipaciones de la Copa del Rey.