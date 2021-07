Las variantes de Arrasate para llevar el timón del barco de Osasuna

Osasuna 2021-2022 ha comenzado con la pretemporada. Jagoba Arrasate vivirá su cuarta campaña en el banquillo rojillo, la tercera en Primera División. Una campaña ilusionante para la que han logrado conformar una plantilla competitiva y con variantes.

PLANTILLA ACTUAL

La plantilla cuenta actualmente con 28 futbolistas para afrontar la termpoada 2021-2022:

2 porteros: Sergio Herrera y Juan Pérez. El papel de tercer portero lo haría el portero de Osasuna Promesas.

8 defensas: Nacho Vidal, Jesús Areso, Jonás Ramalho, David García, Aridane Hernández, Unai García, Juan Cruz y Jose Ángel Cote.

7 pivotes: Oier Sanjurjo, Jon Moncayola, Lucas Torró, Darko Brasanac, Javi Martínez, Iñigo Pérez y Jaume Grau.

4 bandas: Roberto Torres, Rubén García, Kike Barja y Róber Ibáñez.

7 delanteros: Chimy Ávila, Ante Budimir, Kike García, Marc Cardona, Enric Gallego, Brandon Thomas y Barbero

OPERACIÓN SALIDA

Arrasate y Braulio confían en poder aligerar la plantilla antes de que se cierre el mercado. Por un lado está Marc Cardona y Brandon Thomas que no entran en los planes del míster y a los que se busca salida. Un caso diferente es el de Enric Gallego, el delantero tiene pretendientes y a Osasuna le urge que salga. En caso de seguir en el equipo y que los rojillos logren la permanencia habría que abonar otro millón de euros al Getafe. Gallego no ha cuajado en Osasuna, ha costado 3 millones de euros y teniendo por dalente a Chimy, Ante y Kike tiene muy complicado tener un papel protagonista. Barbero es un caso diferente, su ficha no es alta y puede jugar un buen papel de 4º delantero.

No está descartado que alguno de los pivotes pueda salir cedido, ya que hay siete futbolistas para dos o tres puestos en el once titular. Osasuna intentó la salida de Róber Ibáñez pero a día de hoy han decidido que siga en el equipo.

OPERACIÓN LLEGADA

Braulio descartó que vaya a llegar otro portero para cubrir la baja de Rubén Martínez. Por lo que el único puesto que quedaría por reforzar sería un jugador de banda. Osasuna intentó buscar jugadores como es el caso de Alejo (Cádiz), pero que no salga Róber y que el Cádiz quiera traspaso hizo que el club desestimase la operación.

Osasuna preguntó por Alejo, jugador del Cádiz?.



????Informa @GemmitaSantos



? No se va a dar la operación



? Se valoró como opción si salía Róber Ibáñez, pero el rojillo seguirá en el equipo



? El Cádiz estaría interesado en traspaso, Osasuna quería una cesión pic.twitter.com/ZR1fdST36j — Alberto Sanz (@albertosanzagu) July 6, 2021





DOS PIVOTES

Jugar con 4-4-2, un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1. Pueden ser dos formaciones por las que Jagoba apueste en casa. Tiene jugadores para ello. La defensa podría estar formada por Nacho Vidal, David, Aridane y Cote, aunque tiene todos los puestos doblados. El doble pivote puede estar formado por Moncayola y Torró, aunque seguro que Brasanac volverá a tener protagonismo. Además cuenta con variantes como las de Oier, Javi Martínez, Iñigo y Grau. Roberto Torres y Rubén García parten con ventaja para poder jugar en banda, aunque Kike Barja volverá a ser protagonista. Arrasate podrá jugar con dos delanteros centros o hacerlo como hacía con Chimy y Adrián con uno que haga labores de enganche pero que llegue al área. Ante, Ávila y Kike irían rotando. Además el argentino podría tener minutos en banda al igual que hizo en el final de la reciente campaña.

TRES PIVOTES

Otra variante, por la que podría apostar más lejos de El Sadar sería jugar con tres medio centros, bien sea con labores de pivote, como jugando con uno un poco más adelantado o retrasado según el perfil del rival. Es decir, optar por un 4-3-2-1 o un 4-3-3. Lo mismo sucede, en caso de apostar por los pivotes con las bandas, ya que puede jugar con dos jugadores muy abiertos y un único delantero, o jugar más por dentro llegando a jugar incluso con los tres delanteros. Por poner dos posibles variantes en ataque sería con Rubén y Torres por banda con Budimir en punto o jugar con Ante, Kike y Chimy.

TRES DEFENSAS Y CARRILEROS

La plantilla le da variantes para poder jugar con tres centrales y carrileros. Ahí, además de los 4 laterales puede colaborar en esa formación Kike Barja. El recorrido que hacen los Moncayola, Brasanac u Oier hace que se pueda cubrir bien el centro del campo con esa formación.

TEMPORADA ILUSIONANTE

El 14 de agosto comienza una temporada que puede ser muy ilusionante para la familia rojilla.