Juan Pérez, guardameta de Osasuna "muy contento" por debutar en su "semana redonda"

Juan Pérez, portero del Club Atlético Osasuna, debutó ayer en Primera División frente al Espanyol. Con una gran actuación, incluida una parada brillante, el canterno se muestra “muy contento” y reconoce que "es un sueño hecho realidad".

“Es una semana redonda, comenzando por la renovación y siguiendo por el debut”, ha dicho Pérez, quien ha señalado que su entrada en el once por las molestias sufridas por Herrera durante el calentamiento “son situaciones que igual no te las esperas y de las que no te puedes alegrar, de la lesión de un compañero”.

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, quien ha comparecido junto al portero, ha declarado que llevaban “bastante tiempo” hablando sobre la renovación de Juan Pérez, que ha contado con el aprobado tanto de Richard Sanzol, entrenador de porteros, como de Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna.

Sobre la “merecida” renovación, Braulio ha destacado la buena predisposición de Pérez, “sin mostrar malas caras” durante este tiempo sin jugar, lo que ha revelado la buena relación con los otros dos porteros rojillos.

El guardameta de Almudévar ha agradecido al club, a sus compañeros, a la directiva y a la familia el apoyo que siempre ha recibido.

Pérez, quien ha declarado que “siempre hay que estar preparado para jugar”, ha mostrado la importancia de entrar “con confianza, dejando los nervios aparte para solventar la situación de la mejor forma posible”.

Sobre su entrada en el partido, el aragonés ha comentado que intentó “evadirse” de todo lo que rodea a un partido de Primera División, aceptando el “nerviosismo” de los primeros minutos para “poco a poco ir entrando en el partido”.

Del partido frente a los pericos, Pérez ha dicho que al principio parecía un encuentro “un poco atípico”, al ir dominando el choque fuera de casa, antes de que encajar el gol de penalti.

“Lo primero que hice fue llamar a mis padres”, ha dicho Pérez sobre qué hizo cuando terminó el partido. A partir de ahora, ha indicado, va a poner “todo” de su parte para volver a jugar, aunque “quien decide es el míster”.

“Es complicado, pero al final eres joven y tienes que tratar de aprender de dos porterazos para aprovecharte de las virtudes que tienen para seguir aprendiendo por si llega esa oportunidad”, ha comentado sobre su situación en el equipo durante los últimos dos años.

Braulio ha resaltado la importancia de tener tres porteros en el equipo, ya que “en el fútbol de máximo nivel puede haber bajas y expulsiones”.

Sobre la situación del equipo, el director deportivo ha dicho que es “increíble lo que está haciendo”, aunque ha advertido de que la dinámica puede cambiar en cualquier comento, por lo que “habrá que estar preparados para ello”.

Del Sevilla, próximo rival de Osasuna, Braulio ha dicho que es “un súper equipo que nos va a dominar” y ha pedido comprensión a la afición cuando los lleguen los malos momentos.