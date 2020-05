Caja Rural-Seguros RGA 2020 con la 'X' marcada en La Vuelta 2020

En Deportes COPE Alberto Sanz ha repasado con Xabier Muriel (Director Deportivo) y Julen Amézqueta (ciclista profesional) cómo están viviendo en el Caja Rural-Seguros RGA la pandemia y el regreso a los entrenamientos. Ambos consideran que el regreso a la competición será una gran noticia a nivel social ya que implicará que está superada la pandemia. El ciclista es un deporte globalizado con muchos viajes y si se pueden realizar será una gran noticia.

Además reconocen que tienen puesto el punto de mira en La Vuelta 2020, una vez que se confirmo hace unos días su participación en la misa. Será la 9ª ocasión consecutiva que el equipo estará en la prueba más importante del calendario español. Xabier y Julen ponen una 'X' en el 20 de octubre para comenzar La Vuelta de la mejor manera.

��Caja Rural-Seguros RGA will participate in a new edition of @lavuelta



�� Read more about Juan Manuel Hernández quotes here: https://t.co/UaLtxA9r1U#Súmatealverde �� pic.twitter.com/oFP2NNoXYO