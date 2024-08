Cinco motivos para ser optimistas con el Osasuna de Vicente Moreno tras el partido contra el Leganés

Osasuna y Leganés empataron a uno en El Sadar. La primera jornada dejó a la familia osasunista un encuentro con dos versiones muy distintas en el equipo. Una primera parte en la que el Leganés fue mucho mejor equipo y logró irse con un 0-1 al descanso. Una derrota momentánea y casi un gracias por no ser más abultada.

En la segunda parte el equipo reaccionó y logró un empate que puede ser valioso, especialmente para el plano mental. Una primera parte para el pesimismo, pero un partido en el que hay, por encima de todo, cinco motivos para el optimismo de cara a la temporada que ya ha empezado. Vicente Moreno supo leer el partido y cambiar la dirección que estaba tomando el partido.

Paco González desvela en Tiempo de Juego la zona de España que quiere visitar: "Me tiene enamorado" Durante el partido entre Osasuna y Leganés, Paco González quiso saber más sobre un lugar de la geografía española del que dijo que "es una pasada de bonito" Alberto SanzPamplona 19 ago 2024 - 11:57

Hubo varias cuestiones positivas en el encuentro, pero por encima de todo, se pueden destacar cinco cuestiones clave:

Vivos tras un mal primer tiempo

El Leganés fue mejor y se fue al descanso ganando 0-1. Una derrota momentánea que pudo ser mayor. Los de Borja Jiménez ya avisaron nada más empezar con un gol anulado por fuera de juego de a lo que venían a Pamplona. Osasuna mostró dudas en defensa y poco poder ofensivo en los primeros 45 minutos. La grada volvió a ser clave y, pese a todo, no cesó de animar al equipo. Cuando las cosas no se están dando bien es importante saber aguantar el chaparrón y que el equipo no se caiga, Osasuna lo logró y pudo seguir vivo en el partido.

Reacción tras el descanso

La primera parte del partido fue, sencillamente, mala. Sin embargo, dentro de ese modo de entender el fútbol que es que "Osasuna nunca se rinde" el equipo supo rehacerse. Hay que saber darle la vuelta a un partido que empieza cruzado. Jugar bien el día que estás con magia y con la suerte de cara es muy fácil. Pero la realidad es que Osasuna lleva un tiempo (largo) en el que le cuesta remontar partidos. Tal y como dijo Pedro Martín en Tiempo de Juego, "sólo una remontada de Osasuna en sus 111 últimos partidos de Liga". Espabilar y meterse en el partido es una cualidad importante, fue una lástima que no se lograse materializar alguna de las ocasiones para remontar el partido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Opciones de Vicente Moreno

El técnico demostró que tiene capacidad de adaptación y que sabe cambiar el rumbo al partido. Del mismo modo, la plantilla conformada por Braulio y Cata volvió a confirmar que tiene muchas variantes y que puede jugar con diferentes dibujos y sistemas. Osasuna tiene esta temporada dos ventajas para poder competir, una plantilla asentada en Primera División y que ofrece múltiples variantes a Vicente Moreno para afrontar cada momento de un partido. La versatilidad de varios jugadores hace que incluso sin hacer cambios se pueda jugar a otro fútbol.

Jon Moncayola

Salió en el descanso por la herida que sufrió Iker Muñoz. Osasuna abandonó el doble pivote y Moncayola logró darle otro ritmo al partido. En pretemporada probó en la banda, un lugar en el que puede dar muy buenas prestaciones; sin embargo, frente al Leganés demostró que por dentro también es un jugador importante.

Bryan Zaragoza

Su entrada al campo terminó de cambiar el rumbo del partido. Lo intentó, dejó muestras de su capacidad y estuvo a punto de anotar dos goles. El primero, tras una buena jugada por izquierda, la tuvo que salvar un defensa cuando el balón iba a gol. La segunda, en una jugada similar, disparó con la derecha al palo largo y el portero logró rozar para que el balón en lugar de entrar pegase en el poste. Su salida hizo también que Aimar jugase más por el centro y vimos ahí la mejor versión del olímpico de oro. Bryan Zaragoza y Aimar Oroz demostraron que se pueden entender muy bien y que Osasuna tiene ahí dos jugadores diferenciales.