El Caja Rural-Seguros RGA ilusiona en Algarve

La regularidad y la fiabilidad al sprint de Jon Aberasturi y la valentía y el olfato de Jon Irisarri dieron brillo al estreno de Caja Rural-Seguros RGA en la Volta ao Algarve, una larga jornada de casi 190 kilómetros entre Lagos y Portimao, destinada en principio a una llegada masiva.

El guipuzcoano, que está mostrando su versión más ofensiva en lo que va de año, sumaba este miércoles su cuarta fuga de la temporada. Irisarri cumplió con su doble objetivo, primero cazando la escapada buena y posteriormente coronando en primer lugar el paso por Picota, única cota puntuable del día, para convertirse en el líder de la clasificación de la montaña. Un podio que premia la actitud del vasco en esta primera mitad de campaña.

Cazado el cuarteto en fuga, los equipos con velocistas pelearon durante los veinte kilómetros finales para llevar bien posicionados a sus hombres rápidos. Los Caja Rural-Seguros RGA cumplieron con un notable trabajo en esa fase de carrera, protegiendo a Jon Aberasturi en una aproximación complicada. Lastra, Bagües o Sáez sumaron fuerzas en la fase decisiva de carrera, dejando que David González liderase el pelotón a 1 de meta.

Aberasturi no falló, respondiendo a la labor de sus compañeros con el tercer puesto al sprint, sólo por detrás de uno de los dominadores de la especialidad como Sam Bennett (DQT) y del neerlandés Danny Van Poppel. Se trata del quinto Top 5 del curso para el vitoriano, que ya fue segundo en su última carrera hasta este miércoles, la etapa final de Volta a Valencia.

Jon Aberasturi: "Sam Bennett ha llegado con dos corredores a la recta de meta. He tenido que lanzar de lejos y he remontado hasta que me he puesto casi a la altura de Bennett y de Van Poppel, que ha sido justo cuando se ha apartado Morkov. Ya no tenía capacidad para dar más velocidad, así que me he quedado en ese lugar".

"Contento con el rendimiento. Se sigue resistiendo la victoria, pero sabemos que es muy difícil a este nivel. Creo que Sam Bennett es el mejor del mundo hoy en día, así que para poder batirle tiene que salirme todo de cara y tener bastante suerte".

Jon Irisarri: "He podido estar en bastantes fugas esta temporada y cada vez me encuentro en mejor forma. En Arrábida lo vi cerca y hoy ha valido para ponerme líder de la montaña. Nos sacrificamos mucho en casa y un día así hace que merezca la pena. Estoy cansado después de esta escapada, pero trataré de defender el liderato. Me va bien el último día, que es donde creo que se jugará el triunfo en la montaña, pero mañana ya tendré que disputar los puntos".