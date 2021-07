Brualio apuesta por la permanencia, aunque ya no firma con sangre el 17º puesto

La afición de Osasuna está loca por poder volver a disfrutar con El Sadar lleno. Un regreso del público que le debería dar, tal y como ha hecho históricamente, un plus al equipo rojillo. Parte de la afición, pese a ser consciente de la dificultad, tiene la ilusión de que esta temporada con la plantilla que se ha logrado formar Osasuna siga dando pasitos hacia adelante tras dos campaña con permanencias tranquilas.

LAS CLAVES DE BRAULIO

Las variantes de Arrasate para llevar el timón del barco de Osasuna Jagoba Arrasate vivirá su cuarta campaña en el banquillo rojillo, la tercera en Primera División Alberto SanzPamplona 09 jul 2021 - 09:16

Braulio Vázquez ha logrado conformar una plantilla compensada, con alternativas y que permite soñar con una permanencia tranquila. Braulio siempre ha dejado claro lo difícil que es la Primera División y que no se pueden lanzar las campanas al vuelo ya que “el verde es el que marca” el lugar hasta el que puede llegar Osasuna.

CAMBIO DE DISCURSO

Sin embargo, si el 20 de julio de 2020 decía esto: “Firmaría con sangre terminar el 17 la temporada que viene. Y me da igual tener críticas por decirlo. Para que veamos bien lo que tenemos. Que no empecemos a creer cosas que no somos”, ayer, en la presentación de Kike García no firmó en sangre ese puesto 17, aunque si que recalcó que “hay cinco equipos que juegan por unas posiciones casi inalcanzables para el resto, luego hay otro grupo que puede pelear por UEFA y luego hay diez equipos que lo primero que tenemos que hacer es pelear por la permanencia”. Además considera que “cualquier partido es una oportunidad” y añade que “les puedes pelear a un partido a los grandes”.

Un discurso sereno y coherente. Osasuna tiene que priorizar la permanencia, pero la realidad es que tras dos campañas rondando el 10º puesto se ha logrado cerrar un equipo que si Jagoba logra encajar las piezas y tocar la tecla acertada puede coquetear con puestos de Europa.

PASO ADELANTE

Hay una serie de factores que pueden favorecer que el viento sople a favor de Osasuna y que permita que los rojillos den un paso adelante. Pero la realidad es que el lugar del equipo rojillo es luchar por la permanencia en esta tercera temporada consecutiva en la máxima categoría. Una frase de la historia del equipo navarro es de Pedro Mari Zabalza como es la de “si nos confiamos somos muy malos”. Hacer castillos en el aire puede ser un riesgo añadido para los de Arrasate en un conjunto que eleva a la máxima expresión eso de no rendirse.

EL ESTADIO LLENO

Si el público regresa a las gradas y El Sadar vuelve a latir al ritmo de la afición será una gran noticia para Osasuna. El feudo rojillo volverá a poder llevar en volandas al equipo en los buenos y en los malos momentos. Además las ganas de reencontrarse de aficionados y jugadores seguro que hará una conexión especial.

MANTENER A “LOS BUENOS”

Renovaciones como las de David García y Jon Moncayola hacen que la cantera tenga peso en el vestuario y que además dos futbolistas que han sido determinantes en la anterior temporada puedan seguir creciendo con la camiseta rojilla. David ha sido un pilar fundamental en el puesto de central y Jon ha logrado dominar el centro del campo en muchos partidos. Sumados a Oier, Torres, Unai, Barja o Javi Martínez harán que Tajonar siga siendo clave en el equipo navarro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

INCORPORACIONES “SEGURAS”

No existe una bola mágica para saber si un jugador va a encajar. Sin embargo Braulio está apostando por futbolistas en el que todos los indicadores hacen pensar que van a encajar y van a rendir. Ante Budimir ya ha demostrado su nivel en Osasuna, Kike García garantiza lucha, generar ocasiones y goles, Cote viene con la carta de presentación de su rendimiento en el Eibar, Jesús Areso conoce la casa y podrá cumplir su sueño de jugar con Osasuna en Primera y Ramalho en principio te garantiza unos mínimos.

Osasuna ?????2021-2022



5? Incorporaciones confirmadas??



???Análisis de cómo ficha Osasuna con Braulio



Mayoría de jugadores nacionales ?????



Mayoría jugadores ?conocidos?? que han jugado en LaLigahttps://t.co/0217IO2bKH — Alberto Sanz (@albertosanzagu) July 7, 2021





EL GOL

La clave del lugar que ocupe Osasuna en la clasificación la próxima temporada vendrá determinada en gran medido por el gol. Para ello Osasuna sobre el papel tiene garantizado el peligro en el área rival con Chimy Ávila, Ante Budimir y Kike García. Si están acertados los rojillos podrían abandonar por méritos propios ese grupo de diez equipos que luchan por la permanencia que menciona Braulio y soñar con acercarse a Europa.





?????‍?Fórmula del gol rojillo??



?Osasuna consigue goles con delanteros que llegan de equipos descendidos



?La fórmula funciona



?????Savo Milosevic es un gran ejemplo de ellohttps://t.co/pcUb6pmwLu — Alberto Sanz (@albertosanzagu) July 7, 2021