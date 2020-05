Así ven el ascenso a 2ªB los capitanes de Mutilvera, San Juan, Beti Kozkor y Pamplona

En 'El Banquillo del fútbol navarro' de este lunes hablamos con los cuatro capitanes de los clubes navarros que van a disputar el Play Off de ascenso a 2ªB. Un martes más en COPE Navarra con Alberto Sanz, y de la mano de Desguaces La Cabaña, abordamos la actualidad de nuestro fútbol. En esta ocasión hablamos con los capitanes de Mutilvera, con Dani Ederra, San Juan, con Ander Iriguibel, Beti Kozkor, con 'Pitu' Andoni Jiménez, y Pamplona, con Sergio Amadoz.

Repasamos cómo afrontan la fase de ascenso, sus ganas de jugar, las peticiones de seguridad que realizan o cómo ven la circular de la Real Federación Española de Fútbol.

Dani (Mutilvera): "Pedimos un poco de cierta seguridad. En su día decían que nos iban a tratar como a los de Primera y llevar todos el mismo protocolo y lo veo inviable que nos traten como a ellos".

Ander (San Juan): "Está la cosa difícil, el club tampoco tiene mucho dinero. No somos de Primera y no tenemos sus presupuestos. El dinero es un factor importante".

Pitu (Beti Kozkor): "Con la Circular de la Federación en la que la culpa no es de ellos, más o menos nos obligan a jugar, pero la culpa no es de ellos, Me parece un escrito egoísta y que nos dejan con el 'culo' al aire. Nosotros queremos jugar, pero hacerlo con unas medidas, nuestros clubes son muy humildes y están haciendo un gran esfuerzo".

Sergio (Pamplona): "Somos clubes humildes y podemos asumir hasta donde podemos. Supone hacer un esfuerzo grande para los cuatro equipos".