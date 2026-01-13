COPE
Luis Amigó gana el Torneo Interescolar de Osasuna en Tajonar

Los ganadores han estado en el estudio de COPE Navarra

Luis Amigó ha estado en el estudio de COPE Navarra tras ganar el Interescolar de Osasuna
Alberto Sanz

Pamplona - Publicado el

1 min lectura18:45 min escucha

