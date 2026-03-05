COPE
Javieradas Ribera y Zona Media

Esta madrugada comienzan ya las Javieradas 2026 con los peregrinos que salen desde la Ribera y Zona Media. Los primeros en salir lo hacen desde Cortes. Nos lo cuentan Javier Vicente coordinador de la Ribera y Susana Oronoz peregrina de Estella. 

Javieradas 2026 desde la Ribera y Zona Media

Andrea Delgado

Pamplona - Publicado el

1 min lectura16:07 min escucha

