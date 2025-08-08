COPE
Navarra
Navarra

Iñaki Ariztia nos presenta el Dia del Hierro de Urdax 2025

El 9 de agosto se celebra una jornada con muchos actos que pone a Urdax como uno de los lugares a visitar el sábado

Día del Hierro en Urdax
Iñaki Ariztia nos presenta el Dia del Hierro de Urdax 2025

Redacción COPE Navarra

Pamplona - Publicado el

1 min lectura

