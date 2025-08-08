Iñaki Ariztia nos presenta el Dia del Hierro de Urdax 2025
El 9 de agosto se celebra una jornada con muchos actos que pone a Urdax como uno de los lugares a visitar el sábado
Redacción COPE Navarra
Pamplona - Publicado el
1 min lectura
