Cristina Ibarrola (UPN) explica la situación de la Sanidad de Navarra y expone soluciones para mejorarla
Las listas de espera de primera consulta para especialista en Navarra se han incrementado en 2.542 personas en el mes de julio y se sitúan en 62.375 pacientes
Redacción COPE Navarra
Pamplona
1 min lectura
