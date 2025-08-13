COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

Cristina Ibarrola (UPN) explica la situación de la Sanidad de Navarra y expone soluciones para mejorarla

Las listas de espera de primera consulta para especialista en Navarra se han incrementado en 2.542 personas en el mes de julio y se sitúan en 62.375 pacientes

Cristina Ibarrola
00:00
Descargar

Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, habla de la situación de la sanidad de Navarra

Redacción COPE Navarra

Pamplona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking