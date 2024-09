DGT: El gesto que nunca debes hacer si tienes un accidente con un animal en la carretera

Según el último dato que conocemos, cerca de 500 accidentes en las carreteras riojanas son cinegéticos, es decir, que son producidos por animales. Ese número de accidentes en nuestras carreteras supone que 4 de cada 10 son provocados por animales. Pero no cualquier tipo de animal.

Hablamos de especies concretas y no domésticas. Se dividen en mamíferos y aves, pero los que nos atañen, sobre todo en carretera, son los mamíferos. Los cuales son: Liebres, conejos, zorros, ciervos, gamos, corzos, rebecos, cabras montesas, muflones, arruís y jabalíes.

eL CASO DE ROCÍO

El dato asusta. Y es que a la semana se producen 10 accidentes con animales en las carreteras riojanas. Y esto, precisamente, es lo que le ocurrió a Rocío el pasado domingo. Circulaba por la noche, a eso de las 22:00, por la LR-254. Justo antes de llegar a Lardero, 3 jabalíes se cruzaron en su camino. Pudo esquivar 2, pero terminó chocando con el tercero.

Coche tras choque con un animal

Ella no iba sola, con Rocío iba su madre que, al no ir mirando al frente, se llevó un susto mayor. No sabía que había pasado por lo que se puso más nerviosa. Rocío optó por llegar al primer lugar con luz para poder estacionar el coche y hacer toda la tramitación con mayor tranquilidad.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

La actuación de Rocío fue instintiva. Quedarse parada en una carretera de doble sentido con un solo carril, en medio de la noche, puede llegar a ser muy peligroso. Cuando llamó a la Guardia Civil, le preguntaron que si se había movido del lugar y ella dijo que por supuesto. La respuesta de la Guardia Civil fue que ellos ya no podían acudir al haber movido el vehículo del lugar del accidente.

Pero, ¿hizo bien? Le hemos preguntado a Fernando Madorrán, de Madorrán Correduría de Seguros: "Siguió los pasos a la perfección. Llamó a la Guardia Civil, ellos deberían haber asistido porque, de cara a que el seguro actúe, el atestado que ellos preparen es primordial. Debería haber insistido a la Guardia Civil a que asistiera al lugar".