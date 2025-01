Así funciona la tienda del trueque en Alberite: "Vienen y se lo llevan"

En La Rioja encontramos una tienda en la que sigue funcionando el trueque. Puedes llevar lo que ya no uses y coger lo que necesites. Hablamos de ropa pero también de juguetes o material escolar.

Este bazar del trueque tiene un tinte solidario que está en su razón de ser, en su origen. La Asociación Alberite Solidario comprobó las necesidades que existían entres sus propios vecinos y se puso manos a la obra para ayudar.

En la calle Marino Sáenz Andollo, en pleno centro de Alberite, encontramos esta tienda del trueque solidario. Un local que espera a familias vulnerables pero también a aquellas que entiendan que el consumismo no es lo suyo, que apuesten por la economía circular. Una tienda que no solo está pensada en los vecinos de Albelda, sus puertas están abiertas a todos.

En este local, reciben donaciones de ropa, material escolar, juguetes y otros objetos, como carritos de niños, es una especie de bazar que, en coordinación con los servicios sociales municipales, presta ayuda a las familias más necesitadas de la localidad. Familias que necesitan un abrigo para el frío de estos días de enero.

Esas mismas personas que entregan los artículos que ya no utilizan pueden llevarse lo que sí precisen. Incluso hay una hucha para que, quien pueda, deje sus pequeñas aportaciones.

Cada familia tiene unas circunstancias y eso está muy presente en este local donde no solo hay artículos sino también mucho cariño, comprensión y empatía. Abren sus puertas y su corazón a quien peor lo está pasando.

Pero no solo a estas familias sino a todos los que entiendan que el trueque puede estar muy vivo. Trueque o economía circular solidaria. Unos traen cosas que no necesitan ya y otros que sí se las llevan. Un ejemplo lo encontramos en el cambio de armario o en cambio de talla (tan habitual) en los niños. Ya no le vale el abrigo del año anterior, pues se entrega y a cambio te llevas a casa uno de su talla. Defienden un claro beneficio para todos.

Alicia Martínez de Espronceda atiende a COPE desde el expositor de esta tienda del trueque. Explica que el origen de esta idea esta "en la necesidad que vieron entre sus vecinos" y cuenta que el perfil es variado "desde familias que llegan de otros países sin nada; pasando por familias numerosas o por personas solas que atraviesan una situación complicada y no tienen apoyos familiares ni sociales".

Precisamente, en esta tienda también se tejen relaciones, contactos entre quienes dan y quienes recogen, entre quienes se intercambian un abrigo o una conversación.

Un 'trueque de cariño' que 'abriga' tanto como un jersey de lana o una bufanda.