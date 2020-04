Han sido muchas las semanas de inactividad o de actividad física diferente a la habitual. Por eso, no se puede volver a hacer deporte a lo loco, sin tener en cuenta unos consejos imprescindibles para reducir el riesgo de sufrir lesiones.

Lo más importante es que debemos reanudar la actividad de forma progresiva, siendo conscientes de que se ha perdido condición física, tanto a nivel cardio-respiratorio como muscular.

Jorge Jiménez Matute, preparador físico y entrenador del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen, nos recomienda cómo plantearnos la vuelta al deporte, es cuestión de elegir bien el deporte: "para quien nunca haya hecho ejercicio físico, lo adecuado es caminar, bicicleta... y el que haya hecho anteriormente, debe hacer una progresiva vuelta, buscando un equilibrio entre el trabajo cardiovascular y muscular".

También se están produciendo lesiones durante estas semanas; en unos casos por un ejercicio inadecuado con sobrecargas musculares y lesiones en tendones. Pero también lesiones por inactividad, en espalda, a nivel cervical y lumbar.

A partir de ahora, cada uno debe marcarse su propio ritmo, sin querer presumir. Y es muy importante acudir a profesionales para que nos asesoren.

El deporte en casa ha conquistado muchos hogares españoles. Durante las semanas de confinamiento, son muchas las personas que han recurrido a vídeos y tablas de ejercicios para mantenerse activos aun sin poder salir de casa. No obstante, no debemos olvidar que la intensidad de una rutina de ejercicio casera no es la misma que la que podríamos aplicar al salir a correr a la calle ni los grupos musculares que trabajan son los mismos.

Así que parece que la clave está en empezar de menos a más. Además, hay que tener en cuenta que hemos perdido ritmo y, en algunos casos, se han sumado algunos kilos.