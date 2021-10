La voz de los temporeros de la vendimia en La Rioja

A primera hora de la mañana los temporeros que trabajan en la vendimia abandonan el Polideportivo Municipal Titín III, el dispositivo que les alberga en Logroño. Unos, en dirección a su puesto de trabajo en uno de los viñedos de Rioja donde ya ha comenzado la recolección. Otros, se dirigen a la Estación de Autobuses de Logroño con la esperanza de que alguna furgoneta pare y alguien se baje para ofrecerles trabajo.

La vendimia en La Rioja es una parada habitual para los temporeros que recorren España en busca de trabajo. Mohammed tiene 25 años. Hemos hablado con él en la Estación de Autobuses. Nos cuenta que es la primera vez que está en Logroño.

También nos hemos encontrado con Ibrahima que lleva todo lo que puede encima. Algo de comida y ropa para cambiarse. No había estado antes en vendimia de La Rioja. Es senegalés y desde hace un año vive en España.

Esperan que la vendimia se generalice en toda La Rioja y nos cuentan que la semana que viene podrían llegar más temporeros a nuestra región.

Quienes comienzan a trabajar suelen alojarse en los espacios habilitados por los propios agricultores pero este joven ya ha comenzado a trabajar y sigue durmiendo en el Polideportivo municipal.

Nos cuentan muy amablemente que están muy agradecidos con el trato que reciben. Les hemos preguntado si necesitan algo más y nos dicen que se sienten bien atendidos. Están contentos porque las cosas están mejorando después de meses muy difíciles por la pandemia. Son optimistas.

Lo cierto es que, a estas alturas del año, la estación de autobuses de Logroño recibe muy poca afluencia de temporeros y no encontramos colchones, cartones o mochilas como otros años. Además, en el pasaje de Vara de Rey no hay pernoctaciones y el Titín III no llega a ocupar las 150 plazas habilitadas.

La recogida es cada vez es menos manual, ésa puede ser la clave. El trabajo de los temporeros ya no está garantizado y no resulta tan atractivo desplazarse hasta La Rioja.