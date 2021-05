El Parlamento de La Rioja rechaza acudir a tribunales para impedir la creación de 'Viñedos de Álava'

El Parlamento de La Rioja ha votado en contra de la PNL presentada por el Partido Popular en la que reclamaban que el Gobierno riojano acudiera a los tribunales de justicia para impedir la creación de la Denominación de Origen Protegida 'Viñedos de Álava'. Tras un debate en el que todos los grupos han mostrado su apoyo a la DOCa Rioja, el PSOE ha pedido a los populares "que no ataquen, ni al Gobierno de La Rioja, ni al de España" y "no enfrente territorios".

La diputada del PP,Noemí Manzamos, ha sido la encargada de defender la PNL, exigiendo "la unidad de la Denominación de Origen Denominada Rioja" ante "el poco trabajo" del Gobierno de La Rioja ya que "hace dos semanas que se aprobó una iniciativa en este sentido y en defensa de la DOCa Rioja y desde el Ejecutivo regional no han hecho nada".

Manzanos ha reconocido que al PP le resulta "preocupante" que el PSOE en Euskadi "pacte con el PNV para crear una nueva denominación de origen dentro de una denominación de origen existente" y, por su parte, el PSOE de La Rioja "una y otra vez vota en contra de las iniciativas del pleno en este sentido".

En el turno de portavoces, Henar Moreno (IU) ha lamentado "el espectáculo" del PP porque "trae sistemáticamente a este Parlamento planteamientos absurdos" y les ha pedido que se "preocupen más en mejorar el control de la calidad y de mejorar el abono de un precio razonable a los viticultores y traigan al Pleno la verdad y no jueguen con la Denominación de Origen que es de todos".

Además, el diputado de Cs, Alberto Reyes, ha sido rotundo al afirmar que su formación "está a favor de la Denominación de Origen Calificada Rioja" mientras que se muestra en contra de 'Viñedos de Alava' porque "es perjudicial". Ante ello ha pedido que "se haga todo lo posible por proteger la Denominación de Origen para tener una denominación fuerte" y evitar "que se politilice".

Finalmente, la diputada del PSOE, Sara Orradre, ha dado a conocer la posición en contra de su formación política. "No, no y no" a la propuesta del Partido Popular. En su opinión, Orradre ha criticado "que el PP pretende que además de politizar y utilizar a la DOCa Rioja y a los viticultores, la cuestión se judicialice. Ahora nos piden que el Gobierno de La Rioja acudan a los tribunales pero ¿para qué, para enfrentar territorios?", se ha preguntado la socialista.