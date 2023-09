'ViñaSEO': Logroño acogerá el 27 de octubre el mayor evento de SEO y marketing de La Rioja

El próximo 27 de octubre, la ciudad de Logroño va a acoger el mayor evento de SEO y marketing de La Rioja. Tendrá lugar en el centro cultural Ibercaja de la calle Portales bajo el título de 'Viña SEO'.

Y aunque ya está operativa una completísima página web para que te puedas informar al respecto, viñaseo.es, desde el pasado mes de agosto te estamos detallando en COPE Rioja en qué va a consistir este encuentro, cuáles son los objetivos que pretende, quiénes son los patrocinadores y qué es lo que tienes que hacer si es que quieres participar como sponsor del evento, qué ponentes van a intervenir durante toda esa jornada y cómo puedes hacer para acudir a escucharlos y tomar buena nota de todo lo que tienen que decir.

El director y fundador de 'The Wombat Company' es Juan Martínez Nájera y este 12 de septiembre explica todo lo que tienes que saber de este evento.





Hoy, en los micrófonos de COPE, uno de los prestigiosos ponentes de este evento: Marc Cruells:









Uno de los más renombrados expertos en SEO y Black Hat de España, Marc Cruells, en el esperado evento ViñaSEO. Sin embargo, más allá de su talento para el marketing online, hay una historia apasionante detrás de su trayectoria que combina olas, tablas de surf y algoritmos.

Surfero de corazón, artesano de tablas, growth hacker y blackhatero; así es Marc. Pero, ¿cómo llega un amante del surf a convertirse en un maestro del SEO y en particular, del Black Hat?

Marc comenzó su andadura con un taller de tablas de surf. A pesar de su pasión y habilidades artesanales, enfrentaba un reto: monetizar su negocio en un nicho de mercado que no le generaba los ingresos esperados. Esta necesidad lo impulsó a explorar el vasto mundo del marketing online, e-commerce, product management, social media y blogging.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con el tiempo, su curiosidad le condujo a las profundidades del SEO, buscando formas de optimizar, convertir y vender más. Pero fue el lado oscuro, el Black Hat, el que capturó realmente su interés. Sumergirse en estas tácticas, consideradas por muchos como arriesgadas y en ocasiones controvertidas, le permitió destacar y convertirse en un experto.

El evento ViñaSEO promete ser una cita ineludible para todos aquellos interesados en el mundo del SEO. Pero, sin duda, la presencia de Marc Cruells añade un toque especial. No es solo un experto en Black Hat, es la prueba viviente de que, con pasión y dedicación, es posible conjugar diferentes mundos y crear una historia de éxito.

No te pierdas su charla, donde seguramente compartirá no sólo sus técnicas y secretos, sino también su inspiradora historia personal. Porque Marc no es solo un SEO, es un surfero que ha sabido cabalgar entre las olas del mar y las del marketing digital.

Una historia que puedes escuchar en esta entrevista en COPE.

ViñaSeo contará con unos ponentes de excepción.

Lino Uruñuela

MJ Cachón

Marc Cruells

Sergio Simarro

Noe Rivas

Aleyda Solís

Juan Martinez

Txema Cancio

Edu Laborda

Beatriz Torres

'ViñaSEO' está organizado por 'The Wombat Company', la empresa de Logroño líder en el mundo digital, que ya cuenta con cuatro premios de posicionamiento web, además de varios galardones de diseño de páginas web.

Sus oficinas están en la calle Francisco de Quevedo número 18, 1ºC. Su teléfono gratuito es el 900 831 663. Y su página web thewombatcompany.com