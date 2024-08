Una pareja estadounidense que vive en Logroño alucina con lo que ve cada noche cuando sale a pasear

La seguridad es uno de los requisitos que buscamos cuando nos queremos ir a vivir a otro sitio que desconocemos. Aparte de querer una buena casa donde vivir, que esté en una buena zona o que tengamos un supermercado, una farmacia, el transporte o lugares de ocio cerca, también queremos un sitio seguro donde vivir tranquilamente.

Esto es lo que les ha pasado a Jessica y Eric Smith, una pareja estadounidense, originaria de Texas, que se mudó a España hace 3 años y que se ha vuelto viral por subir a Instagram y a TikTok (@smithsinspain) vídeos acerca de su nueva vida en España comparándola con su anterior etapa en Estados Unidos. Ambos, bajo esta cuenta compartida, comparten su vida diaria en Logroño, La Rioja, mostrando las diferencias y choques culturales con su país de origen, y las ventajas de vivir en una pequeña ciudad española.





"La seguridad es increíble"

La idea de este matrimonio era la de mantener informados a sus amigos y familiares de lo que era su nueva vida en esta pequeña localidad al norte de España desde el otro lado del charco, pero lo que era hacer unos simples vídeos y fotos, se ha convertido en un fenómeno viral que ha levantado pasiones tanto en los usuarios en España como en Estados Unidos. Pero, ¿por qué se han hecho tan famosos en las redes sociales? Muestran de una manera sencilla y natural lo que es su día a día en el país desde una perspectiva extranjera.

En sus últimos vídeos, los Smith han mostrado una fascinación tremenda por las costumbres locales, la gastronomía, los paisajes naturales y la cultura, pero en especial, la seguridad. Ambos han compartido su experiencia y se muestran sumamente cómodos caminando por las calles de su nuevo hogar. La seguridad es el tema que han tratado en uno de sus últimos vídeos y ha traído cola por la cantidad de comentarios de asombro que han mostrado sus seguidores americanos.





"Soy una mujer y me siento segura caminando sola de noche"

En el vídeo se encuentra a la señora Smith de noche y mostrando la increíble seguridad que hay en las calles españolas, concretamente en Logroño. Jessica comentaba que: "No puedo creer la tranquilidad con la que se puede caminar sola a altas horas de la noche". Algo que sería imposible de hacer en Kansas: "No creo que lo supere nunca". “Hay gente por todas partes, las luces lo iluminan todo, todas las calles son abiertas y no hay oscuridad”, ha explicado, asegurando que “es un nivel completamente diferente”.









"Es algo que no tiene precio", afirmaba Jessica en su vídeo. Pero no solo destaca esta buena faceta del país en sus vídeos. Otra de las cosas que esta pareja americana agradece en sus clips es la de ir caminando a todas partes sin la necesidad de depender del coche: "Vivir en España me ha hecho llevar una vida más saludable".