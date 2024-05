Una madre de dos niños con autismo que hacen terapia con perro: "Más tranquilos y menos impulsivos"

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta a más de 300 personas en La Rioja, o al menos esas son las que han buscado ayuda bajo el amparo de la Asociación ARPA Autismo Rioja, una organización sin ánimo de lucro compuesta por distintos centros y servicios que brindan atención integral a las personas autistas y a sus familias en todas las etapas de sus vidas.

El Centro Leo Kanner del Gobierno de La Rioja, inaugurado en 2008, tiene una capacidad para atender a 40 personas: 28 en régimen residencial y atención diurna y a 12 más solo en el centro de día. Hace seis meses se puso en marcha un Centro Ocupacional para estas personas. Está situado en la calle Oeste de Logroño.

El Gobierno de La Rioja cuenta con distintos servicios de apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y afines, con una inversión anual que supera los 2,5 millones de euros que gestiona la asociación ARPA Autismo.

Lo cierto es que el camino para quienes enfrentan el TEA es largo, se inicia con el servicio de atención temprana, fundamental para trabajar con niños de 0 a 6 años que muchas veces no llegan a la asociación con un diagnóstico claro.

Durante este periodo, las intervenciones se centran en el entorno familiar. A partir de los seis años, se avanzan en otras áreas, priorizando la autonomía y las relaciones sociales.

Una de las principales barreras, obstáculos, se encuentra en el ámbito educativo, especialmente en los primeros años. La falta de conocimiento sobre las necesidades específicas de estos niños representa un desafío para la mayoría de los docentes. Pues mira, esa barrera se derriba con soltura en el CEO Villa de Autol. Este curso repite experiencia.

En las aulas de este centro escolar se lleva a cabo el Proyecto de Innovación Educativa 'TEAacompaño, despertando emociones'. Un proyecto basado en la Educación Asistida con perro.





Quien tiene un perro sabe de lo que hablamos. Son capaces de percibir estados de ánimo, son capaces de percibir que algo está sucediendo, son capaces de olerte cuando llegas al portal de casa... Compañeros fieles que piden muy poco a cambio de mucho. Está demostrado su apoyo emocional.

Son capaces de muchas cosas, entre ellas de comunicarse y de que nos comuniquemos con ellos. Los niños de este cole de Autol son la mejor prueba de que la relación que establecemos con un perro es muy especial.

Este curso escolar Zeus, un perro de la asociación Dejando Huella, ha vuelto a las aulas. Su alegría, sus pelos y sus babas, han cambiado el día a día de estos chavales, sobre todo de quienes forman parte de un aula inclusiva, a la que acuden alumnos que presentan Trastorno del Espectro Autista y trastornos afines.





Zeus entró por la puerta de clase y lo revolucionó todo. Mira, Marco de 7 años y Elsa de 5, están encantados con Zeus. Tienen autismo y no pueden estar más ilusionados con esta terapia que, para ellos, es solo un tiempo de juego y emociones.

Su madre no tiene duda de los beneficios y los cambios que Zeus ha conseguido con sus hijos. "Mis hijos están encantados, deseando que llegue el jueves, y he visto que les ha venido muy bien para relacionarse porque están más tranquilos no son tan impulsivos y menos agresivos, son todo beneficios".

12 niños participan en las cuatro sesiones mensuales con el perro. Pero Zeus llega también al resto de aulas para que estos pequeños se integren con todos sus compañeros.





Incluso Zeus ha sido el protagonista de un taller de lectura asistida.

La coordinadora del proyecto es Irene Salcedo Moreno. Docente de Pedagogía Terapéutica del centro y además Experta y Técnico en Intervenciones Asistidas con Perros. Además tienes la suerte de tener a Zeus como compañero de vida.

"Cuando los niños salen de la sesión y vuelven al aula están más relajados, se comunican mejor y aumenta la atención", cuenta en COPE RIOJA.





En el proyecto participan 31 docentes los cuales han recibido formación por parte de Ana Rodríguez Benito, fundadora y coordinadora de Dejando Huella. En este proyecto la entidad Dejando Huella tiene un papel fundamental puesto que es la encargada de prestar asesoramiento y seguimiento del proyecto a lo largo de todo el curso.

"Es muy importante el guía, en las sesiones pasan cosas muy bonitas pero a veces difícil de gestionar para los perros; su relación hace que el perro se sienta mucho más seguro", explica.









¿Cómo sabéis que un perro es el adecuado para trabajar con estos niños? ¿Es una cuestión de adiestramiento o es algo que ya ves desde que son cachorros? "Es un poco las dos cosas".





¿Hay una raza más idónea para estas intervenciones o es cuestión del carácter de cada perro? Ana explica en COPE que los retriever tienen una buena predisposición en este sentido pero no los determina solo la raza, ni mucho menos. De hecho, hay intervenciones en las que trabaja un Border Collie, un perro mucho más nervioso como perfil de raza.

Escucha aquí este proyecto tan bonito.

