Una clienta anónima deja pagados todos los desayunos del mes de noviembre en un bar de Bilbao

Patxi Trulillo, propietario delbar restaurante, La Viña de San Francisco, en Bilbao, se encontraba un sobre en la puerta de su establecimiento al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban después de adoptar el Gobierno de Iñigo Urkullu las nuevas medidas restrictivas que dejan cerrada la hostelería en el País Vasco, al menos, todo el mes de noviembre.

El sobre que encontró Patxi Trujillo en la puerta de su bar

En el sobre, Patxi Trijillo, encontraba dinero y la nota de una clienta anónima que ha decidido dejar pagados todos los desayunos del mes de noviembre. "Me ha dado energía para toda la vida", agradece el dueño de La Viña de San Francisco en una publicación compartida a través de las Redes Sociales:

"Pues hoy tampoco pongo fotos del menú!!!!!!pero voy a poner algo mejor!!!! Cual ha sido mi sorpresa.....que cuando....voy al bar ...a apagar algunas cosillas que me quedaban....me encuentro algo que me ha hecho el hombre más feliz del mundo...si.....un sobre con esta nota......no hay palabras....ni gracias ni nada.....es arte!!!!!no os cambio por nada del mundo.....in LOVE con mis clientes que son lo más grande...... ezkerrik asko maitia!!!!!! A todos...mil millones de gracias......con lágrimas en los ojos.... porque soy un ñoño...escribo este mensaje......que me dará fuerzas para este tiempo.....reposo...y volver con más fuerzas.....otra vez ..GRACIAS....MIL"

"Son detalles que hacen grandes a nuestros clientes y nuestros establecimientos", señalan desde la Asociación de Comerciantes y Empresas de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala.