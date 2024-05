El Ministerio mantiene la conexión en tren a Madrid por Haro y aplaza la petición por Calahorra

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mantenido hoy su propuesta de poner en marcha la nueva conexión ferroviaria entre Logroño y Madrid vía Miranda de Ebro, con parada en Haro, pero ha dicho que no renuncia a que la capital riojana cuente también con una conexión por La Rioja Baja, aunque lo aplaza a tener nuevo material.

Puente se ha reunido con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en un encuentro que ambos han calificado de satisfactorio. "Hablando se entiende la gente", ha señalado el jefe del Ejecutivo riojano. En rueda de prensa posterior al encuentro, Puente ha explicado, del mismo modo que le había trasladado a Capellán, las razones por las que el Ministerio apuesta por que la nueva conexión entre Logroño y Madrid pase por La Rioja Alta.

No obstante, ha recalcado, a la vez, esto no significa que esta comunidad tenga que renunciar a la conexión por Calahorra. Las razones para optar, por ahora, por la conexión por Haro se basan en "condicionantes técnicos", además del hecho de que el Corredor Zaragoza-Barceloa está "saturado".

A día de hoy, ha dicho el ministro, no se puede poner en marcha la conexión por Calahorra que solicita el Gobierno de La Rioja "con el material de que se dispone".

No obstante, ha esperado, aunque con cautela, que, "por estas fechas del año que viene", el Ministerio de Transportes esté "en condiciones" de ofrecer "esa alternativa y rebajar, sensiblemente, esas tres horas y media".

Esto, ha dicho, no quiere decir que no se tenga en cuenta la propuesta de mejorar las conexiones por el sur, sólo que ahora no está en disposición de "dar satisfacción a la demanda". Sí que se estará cuanto entren en funcionamiento los nuevos Talgo 107. "Cuando lleguen esos trenes podremos proporcionar conexión en menos tiempo", ha dicho.

Capellán, que ha recordado el "sentir unánime" que hay en La Rioja para reducir el tiempo de conexión con Madrid ha visto "bueno" que el ministro haya podido conocer, de primera mano, las peticiones de La Rioja, basadas en el Pacto de Infraestructuras del 2018.

Ha entendido que las peticiones de La Rioja, de contar con una parada en Calahorra, "no han caído en saco roto" y el ministro "es sensible" a esta "demanda". "La demanda que hicimos no es caprichosa, sigue siendo la misma, ahora bien, hay que tener en cuenta que, a la vez que demandamos lo mejor, ese camino hay que hacerlo desde el dialogo institucional y la lealtad al Estado", ha dicho.

Ha entendido que, sin "perder la meta final", que es esa conexión por Calahorra, "es una buena noticia que La Rioja esté en primera línea" para el momento en el que se cuente con el nuevo material. Para Capellán, "se trata de ir avanzando juntos" y su "actitud" es "colaborar con todos los Ministerios".

AEROPUERTO

Con respecto al Aeropuerto de Agoncillo, el ministro ha trasladado que "la declaración de Obligación de Servicio Público no es fácil, porque el criterio medioambiental no es favorable".

Algo que, "con toda honestidad", ha dicho, ha trasladado al presidente haciendo "hincapié en la conexión ferroviaria" como la ideal. Otro tema que se ha abordado son los enlaces de la AP-68, una vez que no se va a prorrogar la concesión, y, en este sentido, el presidente del Gobierno riojano le ha trasladado que San Asensio "es el punto adecuado para enlazar", tal y como recordó en el Parlamento de La Rioja que se refleja en el Pacto de Infraestructuras de 2018. También, la necesidad de un enlace en Aldeanueva y Alfaro.