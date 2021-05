Adenovirus: Un municipio en Vizcaya pone en alerta a dueños de perros por un brote de 'tos de las perreras'

El Ayuntamiento de Mundaka, municipio costero en la provincia de Vizcaya, ha publicado un bando en el que aconseja a sus vecinos y sobre todos a los dueños de perros sobre la transmisión de la traqueobronquitis infecciosa canina, que resulta ser muy contagiosa, pero nada grave.





Así que los dueños de perros están en alerta en Mundaka durante estos días que deberán sacar a sus mascotas de manera más controlada por los habituales espacios para el esparcimiento existentes en el municipio.

Tos de la perrera: qué es, síntomas y cómo se contagia:

La tos de las perreras es una enfermedad respiratoria canina conocida también como rinotraqueitis o traqueobronquitis infecciosa que afecta a las vías respiratorias superiores. Se ven afectadas la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, las cuerdas vocales y los bronquios; es similar a nuestra gripe.

Aunque su afección no es grave ni peligrosa, resulta altamente contagiosa entre los perros por eso es muy importante hacer todo lo posible para evitarla. Se trata de una enfermedad de origen vírico y bacteriano producida por diferentes microorganismos como el virus de la Parainfluenza, el Adenovirus Canino.









¿Cuáles son los síntomas principales?

El síntoma es la tos. El perro puede toser cuando siente presión en el cuello o realiza un esfuerzo físico. Es habitual que cuando el propietario acude al veterinario le explique que su perro tiene tos seca y arcadas, como si tuviese algo en la garganta. La enfermedad no suele afectar al estado de ánimo y no es peligrosa para la salud del animal si se trata a tiempo. Si no le ve un veterinario y le pone un tratamiento adecuado, el cuadro podría agravarse ocasionando fiebre, apatía, falta de apetito, debilidad e incluso una neumonía.

¿Cuál es el tratamiento para la tos de las perreras?

Muchos perros se contagian de la enfermedad y se recuperan por sí solos, sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, si los síntomas persisten, el cuadro se agrava y se producen infecciones bacterianas secundarias, se utilizarán antibióticos y antiinflamatorios, así como medicamentos para aliviar la tos y reducir la fiebre. Es importante, en la medida de lo posible, evitar el contacto del perro enfermo con otros perros sanos para evitar contagios.

¿Cómo se contagia?

La tos de las perreras se propaga de forma rápida por el aire o por contacto directo con un perro enfermo, contagiándose vía oral y nasal a través de los agentes patógenos presentes en las secreciones. El contagio solo se produce entre perros y no de perro a humano.