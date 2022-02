Quieren ser el partido de unión de todos los españoles. No son de izquierdas ni de derechas. Y dicen venir de muchas ideologías diferentes. Eso sí. Les une una idea común. Un proyecto bien definido para unir a todos los españoles, sin recortes, sin rencillas y con la firme intención de hacer política pensando, sobre todo, en nuestros mayores.

Esta nueva formación política, que acaba de presentarse en La Rioja pero que ya tiene implantación nacional, se llama 'Tercera Edad en Acción' y este último día de febrero hemos hablado en COPE Rioja con el presidente del comité autonómico, que es Juan Carlo Maroto.

Imagen: Miembros de la directiva en La Rioja de Tercera Edad en Acción, durante su presentación del pasado 25 de febrero en un céntrico hotel de Logroño.





Sobre la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales, Maroto ha dicho que sí, aunque ha matizado que “nos presentaremos en todas las instituciones para las que estemos preparados”.

El líder de la formación en La Rioja ha asegurado también que este partido "ofrece a los españoles otra manera de ver la política, queremos gestionar y proteger nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, y para ello tenemos un gran equipo con mucha capacidad".

"Además", ha continuado, "queremos ser el partido de unión de todos los españoles, sin recortes, sin rencillas y con la idea de que una tercera España en armonía sea posible. No olvidemos nunca que nosotros podemos cambiar la política de nuestro país que está actualmente en declive y nuestro objetivo no es un cuento, es real. Basta con pensar que nuestros pensionistas (más de 10 millones de jubilados en España y unos 6 millones mayores de 50 años) se tendrán que enfrentar a las urnas y tomar decisiones y ellos son los protagonistas de esta batalla contra el olvido y el edadismo. Tenemos mucho que aportar", ha subrayado.

Tercera Edad en Acción está formado por profesionales y personas "que venimos de sacar adelante nuestras vidas y nuestras familias y que, con el paso del tiempo, no hemos tenido más remedio que hacer un partido para representar a los mayores de 50 años, porque nos sentimos olvidados y no representados", ha dicho Maroto. "Somos un partido -ha continuado- al que nos importan también nuestros hijos y nietos, porque España es un país que lo tiene todo y aún así vemos que estamos abocados al desastre porque se está tomando una dinámica que no nos está gustando nada. Queremos que se les asegure la pensión a nuestros mayores, luchar para que las nuevas generaciones tengan un gran país y proteger los derechos de la persona mayor. La ley de dependencia no se está cumpliendo y hay personas con discapacidad que también lo necesitan", ha reclamado.

El partido se constituyó a nivel nacional el 21 de mayo de 2018 y cuenta ya con entre 4.000 o 5.000 afiliados, de los que un centenar son de La Rioja."Queremos mejorar la vida de los mayores, que se les atienda en los bancos de forma presencial. No se les puede asustar. También abogamos porque cualquier pensión contributiva o de viudedad sea como el SMI, y cómo se consigue eso; recortando gasto inútil que hay en el aparato político", ha concluido.

Equipo en La Rioja

Además del Presidente del Comité Autonómico de La Rioja, que es Juan Carlos Maroto, la directiva de esta nueva formación incluye una Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación, que coordina José Miguel Carbonel; Acción Social y Relaciones con los Afiliados, para Vicente González; Expansión y Acción Electoral, con Pedro Cubero; Estudios y Programas, para Marieta Sandín; Acción Política, con Pablo Fandiño, y como Asesor y Finanzas figura Julio Jiménez Rubio.