¿Cuándo empieza la temporada de pesca en La Rioja?

Este mes comienza la temporadadepesca en La Rioja y lo hace con cierta incertidumbre. Los pescadores riojanos, y del resto de España que vienen a nuestra comunidad a pescar, están ya desempolvando las cañas aunque desde algunos sectores y asociaciones de pescadores auguran una muy mala campaña de pesca. El principal motivo es la escasez de peces, menos sueltas, menor repoblación y menos trofeos. La temporada comienza el 31 de marzo aunque ya se puede pescar en los embalses de Mansilla, González Lacasa y Enciso.

La Comunidad de Autónoma de Navarra ha cerrado la zona alta de salmónidos por lo que Juan José Herce,presidente de la Federación Riojana de Pesca asegura que eso aumentará el número de licencias. Ha explicado en COPE que para ello, “necesitas hacer un curso de formación que se solicita a Medio Ambiente y se puede hacer online”, luego con pagar la tasa, ya tendrías la licencia.

La prueba es pura normativa, conocer “qué especies se pueden pescar, qué zonas están vedadas, qué horarios, qué días”.

La previsión desde la presidencia de la federación no es muy halagüeña aunque reconoce que es “incierta”. Los ríos que tenemos son casi todos regulados por pantanos y Herce asegura que eso es “bueno y malo al mismo tiempo”.

TEMPORADA DE PESCA INTERESANTE

José Carlos San Juan lleva toda la vida con una caña en las manos, es pescador deportivo por afición y conoce el sector porque lleva 59 años con las botas metidas en los ríos. Asegura que la perspectiva este año no es mala aunque los pescadores sean de queja fácil: “todos los años las repoblaciones son iguales”, asegura, “afecta muchísimo los caudales pero no nos podemos quejar en nuestra comunidad porque todos los años hay peces en los ríos”. San Juan asegura que las quejas “son normales todos los años, pero no hay que tenerlas en cuenta”.

Ha explicado a COPE Rioja que el Najerilla plantea una temporada interesante porque el caudal ha sido muy bueno, no así el Iregua que tiene pinta de que “no va a ofrecer gran cosa este año”. Aun así, recalca que “aquí en La Rioja tenemos una gran variedad de peces, como la trucha, las carpas, los siluros, la trucha arcoiris...”. Mucha variedad de peces que pescar pero también mucha normativa que hay que tener en cuenta “hay muchas normas que hay que revisar sobre cómo pescar, a qué hora, dónde...”.

Además, asegura que el Ebro es un río que atraer a muchos pescadores de fuera, “es nuestra representación, ahí tenemos las grandes capturas de las grandes carpas y del barbo común o del siluro, que ya está viniendo gente de fuera a pescarlo”. Sin embargo añade que la pesca de la trucha es ”el gran atractivo” y la zona de mayor interés es “nuestro río Najerilla, es el que más deportistas atrae”.