El sonido del campo en la capital riojana: Tractores y cosechadoras convocados por ARAG-ASAJA claman apoyo

Unos quinientos tractores se han manifestado por las calles del centro de Logroño, convocados por ARAG-ASAJA, para reclamar "mayor rentabilidad" para el sector agrario, porque "si no hay rentabilidad no hay futuro", según ha señalado el presidente del sindicato, Eduardo Pérez Hoces.

Andreu señala que "no es el campo" el que protesta "sino una organización agraria" vinculada al PP La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, asegura que "no es el campo" el que protesta "sino una organización agraria" que ha vinculado al Partido Popular





Junto a los tractores, la protesta, que se ha celebrado bajo una pancarta en la que se leía 'El campo necesita hechos. Las palabras no alimentan', ha contado con varios cientos de agricultores a pie que han apoyado las reclamaciones. Pérez Hoces ha recordado que "hace un año protestamos también, si bien ahora la situación está mucho peor, ya que nuestra rentabilidad está claramente mermada, así como nuestros costes están por los aires, con un gasóleo que ha subido más del 60 por ciento, por un 34 por ciento la luz o incluso abonos que han aumentado un 300 por ciento" y "mientras que lo que nos pagan por lo que producimos cada vez más barato".

"Vamos al supermercado y la cesta cada vez está más cara" ha añadido Pérez Hoces que ha lamentado que "esto no se ve repercutido en nuestro sector, por lo que "no hay rentabilidad, y sino hay rentabilidad no hay futuro para el sector".

En declaraciones a los medios de comunicación, realizadas al final de la protesta, en el Paseo del Espolón, ha tildado de "hipócrita" la Política Agraria Común (PAC) en la que "cada vez hay más normativa, menos presupuesto y somos menos productivos, pero por nuestras fronteras entran productos de terceros países, con diferentes condiciones sanitarias, de bienestar animal, sociales y productivas, por lo que queremos las mismas reglas de juego". No ha obviado la situación de la fauna silvestre, porque "es vergonzoso", con unos "campos llenos de basura, todo abandonado, lleno de zarzas, por lo que queremos que se limpie, ya que lo único sino que conseguimos es se crien animales y destruyan nuestros cultivos".

Pérez Hoces ha lamentado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que estuvo de visita en La Rioja ayer, no se reuniera con el sector porque "de los problemas que tenemos con el campo, lleno de zarzas, luego vienen los incendios de verano, y ahí tenemos que ir agricultores y ganadero a apagarlos". También ha puesto de manifiesto "otros problemas, como la burocracia, los seguros, que lejos de solucionarse se están acentuando". "No queremos palabras, no queremos tanta foto, ni mesa social, sino que queremos hechos, porque el sector está harto, harto y harto".

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

El presidente de ARAG-ASAJA ha asegurado que "todos nuestros costes de producción están por las nubes, mientras recibimos menos por lo que producimos", ante lo que ha exigido el cumplimiento "de verdad" de la Ley de la Cadena Alimentaria, porque "lo que no puede ser que en La Rioja se hagan 18 controles de la cadena alimentaria, y, por poner un ejemplo solo en el sector de vino hay más de 10.000 contratos anuales". Pérez Hoces ha asegurado que "ahora mismo el dinero que obtenemos de nuestros productos es irrisorio, mientras vas al supermercado y está hasta tres y cuatro veces más caro". "No queremos un sector subvencionado, un sector con migajas, sino que queremos vivir de lo nuestro, del campo, como cualquier sector", ha concluido.

A las 10 de la mañana arrancaba en el Palacio de los Deportes de Logroño una tractorada que ha colapsado el centro de Logroño. Unos 550 tractores y alguna cosechadora lucían banderas y emblemas: “El campo necesita hechos, las palabras no alimentan”. El sonido ambiente era éste: rugir de motores y claxon ensordecedor.

Los tractores emprenden la marcha por Vara de Rey camino al Espolón. Nos encontramos con José Mari que tiene sus viñedos en Aldeanueva. Lo del vino está muy complicado, no salen las cuentas, nos dice:

La cabeza de la tractorada está ya a la altura del Palacio de Gobierno, Javier y Olga tienen parcelas de olivo ecológico, también de cereal y almendro. Su vida está en Cabretón pero la de su hijo no. No hay futuro. No hay relevo generacional.

Alberto tiene cereal en Valverde. En el Espolón alza la voz para pedir precios justos. No quiere subvenciones quiere un precio por su producto que garantice la viabilidad. Esto es insoportable, suspira.

Los más de 500 tractores llegan a la Espolón con un retraso de más de media hora respecto al horario previsto. La convocatoria ha tenido éxito y ya frente a la Delegación del Gobierno seguimos escuchando el sonido del campo en la ciudad.

Asaja cierra así una nueva tractorada. Eduardo Pérez Hoces, presidente de la sindicato agrario, pide soluciones a los Gobiernos. La cesta de la compra por las nubes y los precios agrarios, insiste, por los suelos.

ASAJA seguirá saliendo a la calle si no se soluciona la situación del campo. Ya tienen en mente una nueva manifestación.