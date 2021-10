Comienza de forma muy tímida la campaña de recogida de setas y hongos en La Rioja

La temporada de recolección de setas y hongos ha comenzado de forma muy tímida en La Rioja, ya que los micelios se están moviendo muy lentamente, en general, por la falta de humedad y lo mal repartidas que han estado las escasas lluvias caídas. Habrá que “darle tiempo al tiempo”, pero las perspectivas no son muy halagüeñas, a día de hoy.

Los recolectores de setas y hongos no hacen otra cosa que mirar la previsión del tiempo con la esperanza de que se den las circunstancias propicias para la esperada “explosión” de estos preciados productos. Lo que hace falta ahora es que llueva (como ocurrió ayer) y temperaturas templadas, si bien, para la presente semana no se esperan lluvias en La Rioja, salvo mañana martes y en no mucha cantidad.

Carlos Pérez del Amo, presidente del Grupo Micológico Verpa, confía en que las condiciones mejoren, pero no es demasiado optimista. Además, alerta, un año más, sobre la aparición de los molestos ácaros que, sin la protección adecuada, pueden provocar fuertes alergias a las personas que salen al monte, y también a sus perros. Se localizan, sobre todo, en la zona alta de Cebollera y en el valle de Ocón. El nombre científico de estos ácaros, que son pequeñas arañas, es trombicúlidos. La primera invasión se produjo hace unos años en la margen izquierda de la carretera nacional N-111, pasado el cruce de Lumbreras, pero ya se encuentran también en la parte derecha.

En la actualidad, existen 18 acotados de setas en La Rioja, en los que hay que pagar por cogerlas. Las setas comestibles más comunes en nuestra región son el boletus edulis, amanita de los césares, perrochico, níscalo, senderuela y rebozuelo.

PROHIBICIONES

Recolectar más de 3 kg de setas por personas y día, excepto en los terrenos acotados.

Recoger setas o trufas de noche, de acuerdo al horario de orto y ocaso del Observatorio Astronómico Nacional Este enlace se abrirá en una ventana nuevapara la ciudad de Logroño.

Recoger setas o trufas los lunes y martes, excepto si son festivos a nivel nacional o regional.

Recoger las setas sin cortarlas por el pie con la navaja, arrancándolas desde la base llevándose el micelio, excepto en aquellas especies que se requiera para su identificación.

Portar y/o usar herramientas para dañar el terreno (hoces, rastrillos, azadas, etc)

Cortar o arrancar vegetación.

Recoger trufas en zonas no acotadas, excepto por personas autorizadas convenientemente.

Recoger setas o trufas durante la ejecución de una batida de caza.

No atender a las restricciones de desplazamiento en las pistas forestales de uso restringido.

Sólo deben recolectarse las setas que hayan llegado a su tamaño normal de madurez. Los ejemplares pasados, rotos o alterados hay que dejarlos, tal cual, en el lugar.

Las setas deben trasladarse por el monte en recipientes que permitan la dispersión de las esporas, tales como cestas de mimbre, paja, caña, etc.