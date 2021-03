La Semana Santa de Logroño también se celebra en COPE Rioja

Ayer domingo, comenzó oficialmente la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Como la del año pasado, y por culpa de la pandemia del coronavirus, no será una celebración al uso, ya que las actuales circunstancias impiden desarrollar cualquier tipo de acto multitudinario, como por ejemplo, las clásicas procesiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no se celebre la Semana Santa, sino que tenemos que celebrarla de otra manera.

Con este propósito, COPE Rioja y el Ayuntamiento de Logroño hemos unido nuestras fuerzas para darle a la Semana Santa de la capital riojana la relevancia que merece desde todo punto de vista. Es más. Con el cierre perimetral de la comunidad autónoma en vigor, estamos convencidos de que para muchos riojanos puede ser una buena oportunidad para conocerla...para saber sobre qué elementos se sustenta su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, de la que presume desde 2016.

Para ello, contamos con la inestimable colaboración del concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño. Adrián Calonge. Este lunes, hemos hablado con él de la riqueza tradicional de la Semana Santa logroñesa; mañana martes, de su riqueza patrimonial; y el miércoles, de su vinculación con el V Centenario del Sitio de Logroño que celebramos este año 2021.

Los orígenes de la Semana Santa de Logroño se remontan al siglo XVI, con numerosas cofradías que tenían su sede en las iglesias que en aquel momento había en la ciudad, como Santa María de la Redonda, Santiago, San Pedro de los Lirios o en los Conventos de San Francisco y de Valbuena. La primera cofradía fue la de la Vera Cruz, fundada el 29 de marzo de 1537, Jueves Santo, en el Convento de San Francisco.

Tras la Guerra Civil, en 1940, se constituyó canónicamente la Hermandad de la Pasión y del Santo Entierro, el germen de la actual Hermandad de Cofradías de La Pasión formada por 11 Cofradías y algo más de 3.000 cofrades, que celebran 16 procesiones en las que se muestran 20 pasos procesionales.

Hay procesiones con una gran afluencia de público como son La Borriquita, la limpieza del Cristo del Sepulcro, el Encuentro, la del silencio de la Magdalena o la Magna del Santo Entierro donde se sacan la mayor parte de los pasos y muestra de manera gráfica el ciclo de Pasión.

A su vez, las cofradías exponen las tallas en sus sedes canónigas destacan Palacio y la Capilla de los Ángeles de la Redonda lo que convierte la ciudad en un Museo de arte sacro junto a la apertura de espacios como el Claustro de Santa María de Palacio.





Las cofradías, a lo largo del año, cuidan de las tallas y celebran





diferentes actividades tanto propias como abiertas a la sociedad lo que contribuye a la vida social y cultura de la ciudad.