La religiosa Covadonga Santos exalta la "fe del cofrade" en el pregón de la Semana Santa de Logroño

La religiosa Covadonga Santos defiende, en el pregón de la Semana Santa de Logroño, la "fe del cofrade", que según la Madre Superiora, "está amasada en tres claves; la familia,trabajo y lo que todo cofrade pronuncia con unción, sin entender a veces de que se trata, como es la devoción".

Covadonga Santos ensalzaba en la iglesia de Santiago el Real la Semana Santa de Logroño, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Al acto asistía el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya.

Pregón de la Semana Santa en Logroño





Perteneciente a la Congregación de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, Covadonga Santos, señala que "no estoy hoy aquí por erudita, pues no lo soy, tampoco como influencer, no tengo ni whastapp, vengo con lo único de que puedo presumir, como la esposa del personaje principal de estos días".

La Virgen de la Soledad de Logroño





De hecho "cuando me dijeron de ser pregonera este año, y ante mi sorpresa, una de las razones era, que nunca una monja, había hecho el pregón". En su pregón seguía señalando que "aquí tenéis a una monja, hija de cofrade, entre los recuerdos infantiles que me quedan, ya que mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 6 años, fue llevarle su traje morado de cofrade como regalo a su mejor amigo, traje al que yo me aferraba con pasión, porque no lo quería soltar".