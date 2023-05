Vázquez: "Hay que derogar el sanchismo para que La Rioja deje de estar a la cabeza en aumento de criminalidad"

La secretaria nacional de Interior del Partido Popular y portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha invitado a los riojanos a “derogar el sanchismo” en las elecciones del 28 de mayo para evitar que La Rioja vuelva a estar a la cabeza de España en el aumento de la criminalidad. “No podemos permitir que sigan aumentando los delitos y robos en Logroño y La Rioja, lugares que antes eran tranquilos. Y como el Gobierno de Sánchez no es capaz de poner remedio a este problema, pedimos a los logroñeses y riojanos que este 28-M le echen”, ha destacado.

Además, ha censurado que “tenemos un Gobierno incapaz, que prima más al delincuente que a la persona que cumple la ley. Tenemos un problema en La Rioja que antes no sucedía, porque estamos a la cabeza en el aumento de la criminalidad en España”, ha añadido.

Vázquez ha realizado estas declaraciones, en Logroño, en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha estado acompañada del diputado nacional del PP de La Rioja, Javier Merino, y del candidato a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar.

En este sentido, ha criticado que en la Guardia Civil de La Rioja faltan un total de 324 efectivos, y otros 55 en la Policía Nacional. “Es más, la delegada del Gobierno ha permitido que en el catálogo desaparezcan 20 plazas de Guardia Civil, por lo que no sólo no las ocupa, sino que le desaparecen y no se preocupa”, ha subrayado.

Asimismo, ha denunciado que “lo que más suben en la Rioja son los robos con fuerza, con un incremento del 42,9%, y un 45,7% en Logroño”, lo que, a su juicio, se debe a que “hay falta de presencia policial. Y lo primero que tienen que hacer es traer más efectivos para impulsar un plan de seguridad contra la criminalidad en La Rioja”.

Respecto a la ocupación de viviendas, ha exigido a la delegada del Gobierno en La Rioja “un plan anti-ocupación, que es lo que hará Conrado Escobar cuando llegue a la Alcaldía del Ayuntamiento de Logroño”. En este sentido, ha detallado que en 2015 hubo en La Rioja un total de 4 ocupaciones de vivienda, en 2011 se produjeron 42, y en 2022, se produjeron 52, lo que supone un incremento del 650%.

Audio





A este respecto, ha explicado que la propuesta del Partido Popular es encarcelar a los reincidentes en el delito de ocupación, facilitar el desalojo en 24 horas y que en las ciudades no se pueda empadronar ningún ocupa.