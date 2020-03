Salvador Illa, en COPE: "No hay cuarentena Haro por coronavirus y la situación parece bien encauzada"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha dicho en 'Herrera en COPE' que: "No hay cuerentena en Haro, hay un brote importante y un grupo de personas sometidas a un proceso de vigilancia y aislamiento, en algún caso concreto con medidas adiccionales". Sobre el cierre de colegios el ministro apunta: "No lo comtemplamos, salvo en casos concretos como Labastida (País Vasco) pero tampoco la descato. No nos lo recomiendan los expertos".

Los vecinos de Haro despiertan para comenzar la semana con normalidad

La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja confirma que los casos riojanos de coronavirus asciende ya a 70 afectados. De cara a este lunes no hay novedades en cuanto a las indicaciones y protocolos ya adoptados durante el fin de semana y, en principio, se siguen manteniendo. Para el caso concreto de la localidad riojana de Haro, las medidas en vigor siguen siendo las mismas anunciadas durante este fin de semana. No se suspenden las clases ni se cierran colegios ni centros educativos de ninguna índole en esta localidad.

No ha habido cuartentena sino una "vigilancia activa" porque hay un número importante de personas aisladas en su domicilio y se está comprobando que cumplan con esta medida. Matía Marrodán es la Delegada del Gobierno en La Rioja:

Audio No ha habido cuartentena sino una "vigilancia activa"

El Grupo de Acción Rápida de la guardia civil se desplegaba este fin de semana en la localidad con el objetivo de conseguir que se cumplan las obligaciones de aislamiento determinadas por Sanidad, y que algunos ciudadanos no estaban respetando. Se han entregado en mano instando a cumplirlas.

FOTO: Asociación Unificada de Guardias Civiles

El mensaje es de "calma" y se transmite, desde el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento, a la ciudadanía "tranquilidad" porque "se están tomando todas las medidas necesarias para solventar de forma positiva esta situación". La Consejería de Salud recuerda que ha puesto a disposición de los ciudadanos un canal especial de atención telefónica para resolver cualquier duda relacionada con la transmisión del coronavirus. Los usuarios pueden establecer contacto telefónico llamando al 941 29 83 33 de Salud Responde.