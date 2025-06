Ha salvado 150 vidas con sus donaciones de sangre: El motivo por el que se hizo donante

Las 7.000 personas que donan sangre todos los años en La Rioja son los que facilitan las transfusiones necesarias para los 315.000 habitantes de la región.

Durante el año 2024, se registraron un total de 9.201 donaciones de sangre, cifra que refleja la generosidad de los donantes de sangre de La Rioja y que fue fundamental para satisfacer las necesidades transfusionales de los pacientes hospitalizados en la región. El año pasado se incorporaron 1.012 donantes nuevos.

Los datos más recientes indican que en los primeros cinco meses de 2025 se han obtenido 3.662 donaciones, alcanzando niveles adecuados para garantizar el abastecimiento seguro y constante de sangre en los hospitales de la región.

Tras las fiestas de San Bernabé, el Banco de Sangre de La Rioja hace un llamamiento a los donantes 'cero negativo' porque se ha producido una situación de "stock bajo".

Además, estamos ya inmersos en la época estival. Vacaciones y cambios de residencia que provocan un descenso en las donaciones pero no en las necesidades hospitalarias. En verano suelen necesitarse unas 700 transfusiones de sangre.

Sergio Villoslada tiene 36 años. Es donante desde los 19. Su madre no podía donar. Insistió e insistió y Sergio dio el paso. "Me hice un poco el perezoso cuando me lo dijo mi madre a los 18 años pero al final lo hice y siempre he sido bastante constante", explica en COPE Rioja.

Gracias a sus donaciones, a su edad, 36 años, ya ha salvado la vida de 150 personas. Eso no lo puede decir cualquiera. "Se ve poca gente joven cuando voy a donar pero los que estamos somos bastantes constantes", explica. Además advierte de que antes de hacer una donación, para saber si puedes o no puedes hacerlo, debes acudir a un profesional sanitario.

Y, en cuanto al pinchazo, insiste en que es muy poco tiempo, "casi cuesta más tiempo rellenar el formulario". Así que no hay excusas. Donar sangre salva vidas.

Parlamento de La Rioja Sergio Villoslada ha recibido un reconocimiento en el Parlamento de La Rioja

Pueden donar sangre todas las personas mayores de edad, menores de 65 años, que estén en buen estado de salud y pesen más de 50 kg.

El Centro de Transfusión de La Rioja invita a todas las personas interesadas a donar sangre en el Banco de Sangre de La Rioja, ubicado en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, con un horario de atención de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los sábados. Además, quienes no puedan acudir al hospital, pueden utilizar la unidad móvil del Banco de Sangre, cuya localización y horarios se pueden consultar en el siguiente enlace: www.bancosangrerioja.org.