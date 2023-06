IU rompe con el PSOE y no apoyará la investidura de Javier García como alcalde de Arnedo

La Asamblea de Izquierda Unida de Arnedo ha decidido no apoyar la investidura del socialista, Javier García, como alcalde de la localidad tras no llegar a un acuerdo durante las cuatro reuniones que han mantenido ambas formaciones.

Entre los principales "escollos" que indican desde IU para optar por esta decisión se encuentran, por un lado, la negativa del PSOE a celebrar las sesiones plenarias una vez al mes -ahora son cada dos meses- así como la oposición de IU a una revisión salarial de los concejales liberados.

Así se han expresado este jueves en una comparecencia de prensa el el coordinador de Izquierda Unida, Diego Mendiola, junto al candidato de la localidad, Carmelo Ochoa.

Sobre el primer "escollo", Mendiola ha explicado que IU "siempre ha planteado que la transparencia y la participación tienen que ser a través de plenos mensuales, es una cosa que lo hemos planteado históricamente, ya estemos en la oposición, en el gobierno o donde estemos pero no nos explicamos porqué no han querido hacerlo". "Y la otra cuestión es que Izquierda Unida en ningún caso planteaba la posibilidad de una revisión salarial al alza de los liberados".

Desde IU consideran estos dos motivos "importantes" y "razonables" para no apoyar la investidura aunque, como reconoce Mendiola, "no eran imposiciones". Aún así, ha indicado, "esto no cierra las puertas. Hay mucha legislatura y muchas cuestiones en las que Izquierda Unida será una fuerza leal, somos una fuerza dialogante y democrática" por lo que "vamos a poder dialogar, pactar y llegar a acuerdos en beneficio del conjunto de los arnedanos y las arnedanas sin ningún tipo de problema".

Como ha insistido, "Izquierda Unida es la voz de la calle en las instituciones. Nosotros no vamos a las instituciones a servirnos de ellas o a aparentar, sino que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar y trabajar para llevar los problemas cotidianos de las personas que viven en la ciudad de Arnedo para intentar resolverlos y para intentar mejorar los servicios y los espacios públicos".

De esta manera -explica- "ese es el trabajo que se marcó ayer en la Asamblea, así que nosotros estamos aquí, estaremos en la oposición y no pasa absolutamente nada. Nosotros sí que somos claros de la decisión que hemos tomado, de las conversaciones que hemos tenido y somos honestos".

Sobre si hay decepción por no haber llegado a un acuerdo, desde IU indican que "el que quiera ir a la política para llegar al Gobierno, si alguien tiene esa visión o ese ímpetu sí que puede generar frustración. Pero la gente de Izquierda Unida puede decir que somos de otra pasta y estamos en política para otras cosas. Y entonces decepción ninguna".

En el caso de Arnedo, el PSOE obtuvo 8 concejales en las pasadas elecciones del 28 de mayo por lo que necesita el apoyo de 1 más para conseguir mayoría. Por su parte, el PP obtuvo 7 ediles, Podemos IU, 1 y PR+ España Vaciada, 1.