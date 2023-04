La Rioja habilita ayudas para la limpieza de bosques para prevenir incendios y eliminar combustibles leñosos

El portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado, ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de concesión de ayudas dirigidas a los ayuntamientos y empresas privadas que realicen desbroces para eliminar combustibles leñosos con el objetivo de prevenir incendios forestales. Estas ayudas incrementan su cuantía un 28,3 por ciento respecto al año pasado y el importe de las mismas pasa de 600.000 a 770.000 euros. El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, destina este aumento a los Ayuntamientos que se repartirán 670.000, 170.000 euros más que en 2022, mientras las empresas privadas, mantienen los 100.000 euros de la anterior convocatoria. La cuantía de estas ayudas se ha ido incrementando progresivamente en los últimos tres años desde los 500.000 euros al inicio de la legislatura al importe actual de 770.000, un incremento de más del 50%, para cubrir más hectáreas y para impulsar el desbroce, así como la prevención contra incendios forestales y favorecer que se reduzca la acumulación de restos de poda y se recurra al picado para su eliminación a través de empresas que cuenten con astilladoras. Estas ayudas deben solicitarse en el plazo de un mes a partir de su próxima publicación en el BOR y su objetivo es incentivar a los ayuntamientos a que colaboren en la selvicultura preventiva de incendios en todos los terrenos forestales de su municipio que no sean Montes de Utilidad Pública y que, por lo tanto, no sean gestionados por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Hay que recordar que, aproximadamente el 2/3 de La Rioja es terreno forestal y que el 40 por ciento del territorio de La Rioja es Monte de Utilidad Pública, que son gestionados por la Comunidad y cuyas labores de prevención de incendios forestales corren a cargo de la Comunidad. Estas subvenciones se dirigen al resto de áreas forestales, las gestionadas por municipios porque no desean convertirlos en Monte de Utilidad Pública, o los gestionados por particulares. Los objetivos básicos de esta disposición son: eliminar la acumulación de combustibles leñosos originados por el abandono de los terrenos forestales, favorecer la discontinuidad de las formaciones de matorral y las labores de extinción de incendios forestales; establecer líneas de defensa en el entorno de las masas arboladas y evitar las quemas como método de eliminación de restos. Para calcular el importe de las ayudas se tienen en cuenta tres variables: leñosidad, fracción de cabida cubierta y altura del matorral. En función de estas tres variables se establecen tres categorías de densidad leñosa: alta media y baja. Los precios por hectárea subvencionables se calculan en función de dicha densidad así como de la modalidad del desbroce. De esta forma, en el caso del desbroce mecanizado, los terrenos con densidad leñosa alta se subvencionarán con 475 euros por hectárea, los de densidad leñosa media con 375 euros por hectárea y los de densidad leñosa baja con 300 euros por hectárea. Si el desbroce se desarrolla de forma manual, las zonas con densidad leñosa alta recibirán 2.625 euros por hectárea, los de densidad leñosa media obtendrán 2.100 euros por hectárea y se fijan 1.750 euros por hectárea para las actuaciones en zonas con densidad leñosa baja. Para valorar las actuaciones se tendrá en cuenta si se trata de la realización de fajas auxiliares, de cortafuegos y la eliminación de formaciones de matorral en los bordes de los núcleos urbanos. También se tiene en cuenta la eliminación de matorral en zonas incluidas en la Red Natura 2000, y las actuaciones de triturado de restos. Se mantiene en esta convocatoria la novedad del año pasado de incluir la trituración de material heterogéneo, sin limpiar y situado sobre el suelo en acumulaciones en volúmenes de 30 metros cúbicos o fracción, con 120 euros por acúmulo, así como el astillado de material leñoso, acopiado en depósitos o contenedores en volúmenes de 30 metros cúbicos o fracción, con 350 euros por acúmulo. Los ayuntamientos y empresas interesados podrán presentar sus solicitudes a través de la oficina electrónica de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), en el área temática de medio ambiente.