La Rioja detecta dos brotes más de COVID-19 en la región

Los servicios de vigilancia epidemiológica de La Rioja han notificado hoy al Ministerio de Sanidad la detección de dos brotes más de COVID-19, por lo que la cifra total de brotes activos se sitúa en cuatro actualmente.

Uno de los dos nuevos brotes notificados hoy afecta a un total de ocho personas, de las que cuatro casos confirmados eran convivientes, residentes en Logroño y comunicados en días anteriores. En el seguimiento de sus contactos, otras cuatro personas, también vecinos de Logroño, han resultado positivos por coronavirus en las pruebas diagnósticas. Con la confirmación de estos casos, y al haberse producido contagios entre no convivientes, la agrupación de casos familiar pasa a considerarse parte del brote.

Un trayecto en vehículo privado realizado por cinco de las personas que componen este brote sería el vínculo epidemiológico de los ocho casos. Uno de ellos ha presentado síntomas leves de la enfermedad y los otros siete se encuentran asintomáticos; todos ellos se encuentran en aislamiento domiciliario para cortar la cadena de transmisión del coronavirus.

El otro brote notificado hoy afecta a tres personas, residentes en San Vicente de la Sonsierra. El vínculo epidemiológico de los contagios se establece por la relación personal que mantienen estas tres personas, que están aisladas en sus domicilios. Una de ellas ha presentado síntomas leves de la enfermedad y las otras dos son asintomáticas.

Evolución de brotes anteriores

No hay novedades en la evolución epidemiológica de los brotes comunicados en días anteriores. Actualmente, hay dos brotes más activos: uno en Logroño (cinco casos) y otro en Rioja Alta (seis casos en las localidades de Casalarreina, Haro y Briones). El brote localizado en el Hospital San Pedro de Logroño se encuentra en proceso de resolución y no se considera activo, aunque no se puede dar por cerrado hasta pasados dos periodos de incubación (28 días).

Por otra parte, esta mañana a primera hora de la mañana había una persona ingresada por COVID-19 en el Hospital San Pedro de Logroño.