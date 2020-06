La Rioja confirma un nuevo caso de COVID-19 en una jornada sin nuevos fallecimientos por la enfermedad

El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requeridapara poder acceder a la Fase 3 del proceso de desescalada, según establece el Plan de Transición hacía la Nueva Normalidad del Gobierno de España. El acceso a esta nueva fase sería efectivo a partir del próximo lunes, 8 de junio.

Requeridos a todas las comunidades autónomas que han pedido el cambio de fase, estos informes aportan diferentes datos sobre la evolución del COVID-19 en La Rioja en los últimos días. La información incluida contempla el punto de vista epidemiológico (nuevos casos detectados, diagnóstico temprano, etc.), asistencial (camas de agudos y UCI ocupadas por casos confirmados, pruebas realizadas, etc.) y la disponibilidad de recursos (EPI, medicación, etc.), entre otros.

Actualización diaria

En su actualización diaria de la evolución del coronavirus, La Rioja ha notificado al Ministerio de Sanidad un nuevo caso confirmado de la enfermedad, por lo que se han detectado un total 4.052 casos desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, no se han registrado nuevos fallecimientos por COVID-19 y el número total de fallecidos se mantiene en 361 personas.

En cuanto a la actual situación hospitalaria, a primera hora de esta mañana había catorce personas ingresadas por coronavirus en las plantas de los centros hospitalarios de La Rioja, una menos que ayer. Trece son casos confirmados y una de ellas está pendiente de los resultados de las pruebas diagnósticas.

El último paciente ingresado por la COVID-19 en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño fue dado de alta el pasado 23 de mayo y, desde entonces, no aloja pacientes de esta enfermedad.