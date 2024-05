Lo que tienes que saber para beneficiarte del Plan Renove de Electrodomésticos: La ayuda definitiva

La campaña financiada por el Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos (AECER) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), se inicia el 29 de mayo y se prolongará hasta el 6 de septiembre o hasta finalizar el presupuesto.

Se subvencionará con un 25% y un máximo de 150 euros la compra de electrodomésticos que tengan una mayor eficiencia energética.

El nuevo Plan Renove de Electrodomésticos 2024 ya está en marcha con la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial de La Rioja. La campaña comienza este 29 de mayo y se prolongará hasta el 6 de septiembre o hasta agotar el presupuesto con subvenciones del 25% y un máximo de 150 euros para la compra de electrodomésticos que sean más eficientes energéticamente y, por tanto, consigan un mayor ahorro en el consumo.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, ha presentado la nueva campaña del Plan Renove de Electrodomésticos, acompañado por el presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de La Rioja (AECER), Javier Rioja, y la secretaria general de la organización, Adelaida Alútiz.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y en colaboración con AECER y la FER, ha promovido esta iniciativa, que tiene como finalidad impulsar la renovación de aquellos electrodomésticos antiguos por otros aparatos más eficientes energéticamente y, por tanto, de un menor consumo.

El presupuesto establecido por el Gobierno de La Rioja es de 300.000 euros. Los compradores, bien sean personas físicas o jurídicas, podrán beneficiarse con la compra de un máximo de tres electrodomésticos.

La clasificación de los electrodomésticos subvencionables es la siguiente: - Frigorífico y frigorífico - congelador con clasificación energética A, B, C o D - Congelador con clasificación energética A, B, C o D - Lavadora o lavasecadora A o B - Lavavajillas A, B, C o D - Placas de inducción total (solamente tecnología de inducción, no mixtas) - Hornos A+ o superior - Secadoras A++ o superior - Campanas extractoras A++ o superior.

El director general de Empresas, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha indicado que “el objetivo del Plan Renove es obtener un ahorro adicional, mejorando la eficiencia energética de los establecimientos y viviendas de nuestro entorno, con la finalidad de que esta incentivación de acción, sumada a otros programas de ayuda, y en coordinación con distintas administraciones, nos permita llegar a los cumplimientos marcados en las directivas de eficiencia energética y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”.

Asimismo, ha agregado Lázaro, el fin de estas ayudas es “la incentivación del consumo y la promoción del sector comercial riojano, que es uno de los grandes sectores a dinamizar en La Rioja”.

El presidente de AECER, Javier Rioja ha destacado “la importancia del Plan Renove, debido a los amplios avances que ha habido en estos últimos años en la eficiencia energética de los electrodomésticos ayudando en ciertos casos a ahorrar hasta 1.000€ en la factura de luz con el cambio de todos los electrodomésticos de la casa”.

La página del Plan Renove 2024 y de los comercios adheridos es la siguiente: https://sie.fer.es/clienteplanrenove.