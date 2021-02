A lo largo de nuestra vida experimentamos emociones dañinas que quedan ocultas bajo nuestra memoria vital, el lugar en el que anidan todos nuestros recuerdos. El resultado es un lastre de miedos, problemas de autoestima, apego, relaciones complicadas, rabia, culpa o resentimiento que nos persiguen y no acaban de desaparecer. Es por ello, que muchas mujeres se preguntan cómo pueden liberarse de esas cargas para sanar a la niña interior y recuperar de nuevo su esencia de libertad.

Terapia Qilimbic. Reconstrucción mental y empoderamiento

La terapia Qilimbic es un conjunto de técnicas que trabajan con el subconsciente, porque de poco sirve trabajar con la parte cognitiva si hay fondos por resolver.

"A través del trance generativo se entra en un estado de semiinconsciencia en el que el sistema muestra recuerdos, emociones, sensaciones que, a veces, ni siquiera la persona sabe que están ahí". Lo explica Ester López Urbano, terapeuta Qilimbic, para quien ni su infancia ni adolescencia fueron fáciles en su casa.

La tolerancia a la agresividad era una realidad y esta situación no mejoró cuando también comenzó a sufrir acoso por algunos compañeros en el Instituto. El principio en su vida no fue sencillo, y por ello ahora su misión pasa por ayudar a otras mujeres a sanar a su niña interior y a iluminar su oscuridad para ser por fin felices. “Yo tenía que nacer en una familia caótica para aprender y ser quien soy”, añade Ester.

Para soltar toda esa carga se necesita trabajar con el subconsciente

Más allá de la conciencia existe un mundo por descubrir en el que se entierran todas esas emociones e impulsos nocivos para la salud física y mental. Por este motivo y según explica López, desde su experiencia para sanar y liberar la carga emocional de toda una vida es imprescindible conectar desde el subconsciente y trabajarlo con las herramientas necesarias. Técnicas que permiten acceder a este terreno de la mente con el objetivo de potenciar el equilibrio psicológico o conseguir ciertas metas.

“Desde el principio sabía que no iba a limitarme a trabajar con la parte cognitiva porque esto no es suficiente para sanar. Si bien funciona para analizar las cosas que le han ocurrido a una persona a lo largo de su vida, no servirá para que deje de sufrir al sentirlas. Por eso trabajo con Qilimbic, una técnica muy concreta en la que entramos en contacto con el subconsciente que es el guardián de toda esa información para trabajar directamente con esas emociones que se han quedado sin procesar y que mantienen en esa posición a una persona”, añade Ester.

“Y lo vamos liberando con tapping (EFT) y EMDR. Técnicas muy poderosas que utilizadas correctamente tienen una capacidad de gran liberación emocional. Con tapping movilizamos las emociones dándole lugar a todo lo que el sistema va mostrando y con EMDR (una técnica que comenzaron a utilizar con los soldados que habían vuelto de la guerra) para dar paso a esa emoción atrapada en el sistema límbico. De esta manera, deja de ser tan vivida, ya no genera el mismo resultado, ya no duele, ya no condiciona. Y poco a poco, todo se va moviendo y colocando en su lugar. Este es el principio para empoderar a una mujer que ha apostado por dejar fluir esos sentimientos”, añade López.

Ester trabaja con estas mujeres durante aproximadamente tres meses. Y en este abanico de tiempo el cambio es espectacular. Y es que, según ella, a partir de aquí, algunas quieren continuar porque una vez han borrado y limpiado todo aquello que ya no querían en sus vidas, quieren escribir su nueva historia.

El perfil de mujer suele ser de entre 25 y 40 años. Y aunque al principio se trabaja de forma individual, el formato grupal es algo que Ester ha comenzado a ofrecer porque "la experiencia está siendo muy positiva entre las mujeres a las que ayuda y se están consiguiendo excelentes resultados".