¿Qué dicen los Grupos Parlamentarios del discurso de Concha Andreu en el Debate sobre el Estado de la Región?

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha visto que el discurso pronunciado hoy por la jefa del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región ha sido el de una presidenta "con los pies en el suelo".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado que Andreu ha sido capaz de manifestar "lo que sienten la mayoría de los riojanos y las riojanas" y lo ha hecho "sin abandonar la agenda del cambio".

Díaz ha visto "constatado" que el PSOE es el único "capaz de garantizar la gobernabilidad" de La Rioja porque, ha añadido: "En otras comunidades vemos como siempre está la duda del adelanto electoral o no se logran aprobar presupuestos".

Ha añadido que esto se está haciendo "junto con la fuerzas progresistas, Podemos e Izquierda Unida, y a través de un dialogo constante y fluido".

Ha destacado las ayudas a la Dependencia, que se suban al doble las plazas para las víctimas de violencia de género, o la inversión en salud pública o juventud, con veinte millones dedicados a la emancipación.

Ha creído, también, que la presidenta ha trasladado el "optimismo" que se vive en La Rioja, "tras la vacunación y la reconstrucción económica y social". "Sin triunfalismos, pero reconociendo que los datos nos avalan", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento regional, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado que "el problema para nuestra comunidad autónoma es Concha Andreu" tras la intervención de la presidenta regional durante el debate sobre el Estado de la Región que se está celebrando en la Cámara riojana que, según sus palabras, ha sido "un discurso vacío".

Jesús Ángel Garrido ha querido dar a conocer esta reflexión ante una presidenta que -en dos años- "ha cambiado a la gran mayoría de su gobierno y cuenta con unas políticas incompetentes".

Así las cosas, ha reiterado, "La Rioja tiene un problema y es Andreu". Además, ha vaticinado Garrido, "nos queda el último tercio de la legislatura y lo que nos queda a los riojanos va a ser un periodo muy difícil y complicado".

Para Garrido el discurso de la presidenta "ha sido vacío, sin contenido ilusionante y sin medidas concretas que puedan servir para resarcir a los riojanos ante estos dos malos años que hemos padecido".

Así las cosas -ha proseguido- "si Andreu hasta ahora no ha sabido protegernos de la pandemia y La Rioja siempre ha estado en los lugares más prominentes en incidencia acumulada y fallecidos, si tampoco ha sabido protegernos de las consecuencias económicas de la pandemia porque el paro ha crecido en un 17 por ciento aunque no lo diga y si está destrozando los servicios públicos... no hay ninguna razón para pensar que esto va a cambiar a partir de ahora".

Además, ha criticado, "se nota que el discurso está escrito desde el coche oficial y que no sale a la calle porque, cuando se baja del coche, la presidenta solo encuentra protestas de ciudadanos anónimos que le piden atención médica de calidad, que funcionen las guarderías publicas... mientras que otros presidentes autonómicos encuentran aplausos".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Pablo Baena, ha criticado "el discurso triunfalista" que ha presentado hoy la presidenta regional, Concha Andreu, durante el debate sobre el Estado de la Región que, para Cs, tiene como base "un diagnóstico irreal" ya que, como ha indicado Baena: "No sabemos en qué Rioja vive la presidenta del Gobierno regional".

Pablo Baena ha asegurado estar "muy sorprendido" ante el discurso de Andreu "porque habla de una Rioja que no existe, habla de ayudas que no han llegado y parte de un diagnóstico irreal".

"La realidad -ha defendido- es que no estamos mejor que antes de la pandemia, Andreu ha dibujado una Rioja mejor que antes que no estamos viendo".

Además, ha continuado, "su discurso se ha basado en la autocomplacencia y sin ninguna crítica. No ha hablado del plan de recortes en sanidad, de las dimisiones de su equipo, del fracaso de las ayudas a autónomos, empresas y trabajadores...".

Por tanto, ha finalizado, "estamos alucinados de que la presidenta viva en una realidad que no es porque lo único cierto es que los riojanos están muy preocupados por la situación de la comunidad autónoma".

La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha afirmado que el debate sobre el Estado de la Región -que se celebra hoy y mañana en el Parlamento riojano- es "el del despegue" después de dos años con la pandemia como protagonista y aunque ha celebrado "los aciertos" en muchas de las medidas que se ha implantado ahora toca "reforzar los servicios públicos y apostar por un crecimiento y sostenible de la región".

Se trata -ha indicado- "de seguir dando un impulso a lo público, a la no discriminación de la educación y de apostar por un sistema de servicios sociales que aborde a toda la administración".

Henar Moreno ha realizado así un balance del discurso que ha realizado esta mañana la presidenta regional en donde ha destacado que ahora "no podemos olvidarnos de las lecciones aprendidas en la pandemia" pero "hay que seguir trabajando en un crecimiento de la región" que apueste "por la protección de los trabajadores, empresas y autónomos".

La portavoz del Grupo Mixto ha explicado que -durante el debate- "se han visto las medidas que desde IU hemos impulsado, sobre todo de refuerzo de los servicios públicos privatizados, pero seguiremos profundizando en ellos porque es el momento del crecimiento económico para recuperar las condiciones de vida de la gente".

En este sentido, ha indicado, "no solo sirve que el paro descienda sino que el empleo que se genere sea de calidad y cuente con salarios dignos". También creen desde IU "importante" el impulso a la FP "para abordar el cambio productivo tan necesario porque no podemos seguir siendo una economía con escasa retribución".

En su intervención, Henar Moreno ha indicado que "se han cumplido más del 50 por ciento" de los planteamientos efectuados el año pasado y son "cualitativamente importantes" pero "quedan cosas por hacer" como, por ejemplo, "la implantación de 0-3 años en centros públicos o una FP que nos sitúe a la cabeza en la modernidad para que cuando hagamos planes con desarrollo lo hagamos con trabajadores que estén a la altura y exigiendo que el valor añadido que se aporte se retribuya en forma de aumento de salarios".

Todo porque "solo en la medida que crezcamos todos crecerán los beneficios y deberá ser acorde con los esfuerzos de los trabajadores".

Además, ha explicado, desde IU continuarán trabajando "en la recuperación de las privatizaciones, porque todavía quedan servicios de radiología que hay que recuperar y el impulso a la integración definitiva de la FHC que hay que aprobarla de forma inmediata".