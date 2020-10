Concha Andreu, presidenta de La Rioja, ha solicitado en la tarde de este viernes al Gobierno central la declaración del estado de alarma ante la "preocupante" situación por la que atraviesa su Comunidad Autónoma.

Lo ha hecho a través del siguiente comunicado:

"Según el último dato consolidado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, hemos registrado el mayor número de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia en la región: 228 positivos. Seguimos, minuto a minuto, el comportamiento de la propagación del virus y el horizonte próximo, debemos ser todos conscientes, es muy preocupante. Desde hace meses, luchamos contra la pandemia adoptando múltiples medidas, tomando decisiones en tiempo real, siguiendo siempre las recomendaciones de los científicos. Siempre intentando anteponernos a los escenarios, anticipándonos a la evolución de la enfermedad. Y así seguiremos haciéndolo, con contundencia y confiando en nuestra capacidad de tener cada vez más y mejores datos y así poder adoptar medidas eficaces, y con previsión para adelantarnos al comportamiento del virus".

En la gestión de la pandemia, la coordinación entre Administraciones y la cogobernanza se han demostrado claves en la lucha contra el virus por parte de nuestro Estado de las Autonomías. Nuestra postura, por tanto, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer fue, como siempre, la de la unidad y el consenso. Siguiendo criterios epidemiológicos, apoyamos medidas firmes y consensuadas. Porque sigo convencida de que el diálogo y el acuerdo entre comunidades son las mejores armas contra el virus. Este es el motivo por el cual, a lo largo del día de hoy, he mantenido conversaciones con el Presidente del Gobierno Pedro Sanchez, donde le he adelantado la necesidad de que el Gobiern nos brinde el amparo legal que desde La Rioja necesitamos para poder seguir actuando frente al virus. Por tanto, teniendo en cuenta el último informe epidemiológico de nuestra Dirección General de Salud Pública y una vez informados los miembros del Consejo de Gobierno, les comunico que voy a solicitar del Gobierno de España la declaración del estado de alarma, con mando y gestión del mismo en la Presidencia del Gobierno de La Rioja, y además de manera coordinada en el conjunto del Estado. El virus no entiende de fronteras, estamos obligados a actuar unidos. No hay otra fórmula: criterios comunes, amparo común, cogobernanza y coordinación. Esta solicitud significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios. Necesitamos certezas, necesitamos actuar en un marco normativo que nos ampare ante la adopción de decisiones firmes necesarias en función de cualquier situación epidemiológica a la que nos enfrentemos. Y necesitamos no dar pasos atrás, asegurando la efectividad de las medidas adoptadas, siendo siempre escrupulosos en el respeto a los derechos y las libertades de todos y todas. Ante situaciones excepcionales necesitamos mecanismos y medidas excepcionales. Debemos poner las herramientas necesarias al servicio de la salud de los riojanos y las riojanas. Porque la prioridad siempre ha sido, es y seguirá siendo, salvar vidas. Muchas gracias".