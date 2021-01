El frío no avisa, llega de pronto y por eso conviene haber previsto de antemano qué sistema de calefacción es el más eficiente para nuestro hogar. El carbón y el diésel son contaminantes y los sistemas que los utilizan poco eficientes. El gas natural es más limpio, pero también un combustible fósil, por tanto, escaso y cada vez más caro.

Por ello, cada vez hay más expertos que recomiendan las estufas de pellets para garantizar el confort en casa durante el invierno.

La electricidad es un sistema interesante si tienes radiadores o una bomba de calor para calentar la casa en invierno y proporcionar refrigeración en verano, pero si puedes permitirte una estufa de pellets, un biocombustible cada vez más utilizado para estufas y calefacción, tanto a nivel doméstico como industrial, esta es la mejor alternativa.

Las estufas de pellets, la mejor alternativa a la calefacción tradicional

Y es que, las calderas de pellets pueden cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente de una vivienda. Además, se integran fácilmente con la instalación existente. Una de las ventajas de los sistemas de calefacción de pellets es que suponen un ahorro importante respecto a los sistemas de calefacción de gasoil y electricidad. Además, son el sistema de calefacción más respetuoso con el medio ambiente.

Este tipo de estufa necesita conexión a la corriente eléctrica ya que son automatizadas, por lo que el consumo de las estufas de pellets es menor, ya que generan menor cantidad de ceniza haciendo que su limpieza y mantenimiento sea menos costoso. Este tipo de estufa al utilizar los pellets, que son pequeños cilindros hechos de residuos de madera, virutas y serrines prensados, requieren un espacio físico más pequeño. Asimismo, estas estufas disponen de un ventilador interno para calentar.

Eficiencia energética

A la hora de elegir qué sistema es el más adecuado para nuestra vivienda es importante también tener en cuenta la eficiencia de cada una de las alternativas que tengamos.

Generalmente, por lo que hace al poder calorífico, las estufas de pellets son más eficientes ya que ofrecen rendimientos entre el 80-90%, en cambio las estufas de leña, por ejemplo, su nivel de eficiencia es del 75%.

Por lo tanto, se puede decir que las estufas más eficientes enérgicamente son las de pellets ya que su capacidad de calentamiento es mucho mayor que, en este caso, las estufas de leña.

Características de la vivienda

Las viviendas con más posibilidades para instalar estufas de pellets son las unifamiliares, los pisos con conducto de humos, las viviendas con un conducto para la evacuación de humos y viviendas aisladas.

Así pues, las estufas de pellets permiten calentar espacios de hasta 150 metros cuadrados, por lo que son buena opción para grandes espacios como chalés y pisos con salidas de humos. Otro aspecto para tener en cuenta en nuestra vivienda es que debemos tener espacio para almacenar el combustible sin que estorbe.

Estética y diseños

La estética y diseño de la estufa son aspectos secundarios, pero a la vez muy importantes para nuestro hogar. En el mercado existe un gran abanico de modelos que se pueden adaptar a cualquier tipo de decoración y de ambiente.

Las estufas de pellets suelen ser de una forma más rectangular o cuadradas, para que encajen perfectamente en los rincones de la vivienda.

Salida de humos

La salida de humos de las estufas de pellets suele ser de inferior tamaño a la salida de humos de una estufa de leña, por poner un ejemplo.

Las canalizaciones de las salidas de humos de una estufa de pellets suelen tener diámetros de 8 a 10 centímetros.

Es importante saber que si se quiere instalar una estufa de pellets en un piso será necesario el permiso de la comunidad, ya que la normativa actual establece que los tubos de la salida de humos deben desembocar en el tejano.

“Una estufa de pellets es una opción interesante si no se puede instalar aerotermia combinada con un suelo radiante, siempre que se compara con calefacción de Gasoil o leña. No sólo por la comodidad de la estufa con el uso de los pellets sino también porque a diferencia de otros sistemas de calefacción, supone un ahorro en la factura siendo así un sistema mucho más económico. Además, es un sistema ecológico y respetuoso con el medio ambiente ya que tiene un balance neutro en las emisiones de CO2 y no produce emisiones tóxicas. De esta forma, las estufas de pellets se convierten en un sistema que recomendamos por su precio, la economía del combustible y la eficiencia energética en todos aquellos casos donde no se pueda optar por un sistema como la aerotermia o la geotermia combinado con energía solar”, explica Derek Riquelme, experto en calefacción de Tuandco.