La Policía Nacional alerta a las personas mayores ante el 'hurto del beso': "No te fíes"

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Riojaalertan de la comisión de varias sustracciones de joyas y objetos de valor, sobre todo a personas mayores, a través del método del conocido como 'hurto amoroso' o 'abrazo amoroso'.

Los delincuentes, se acercan a estas personas mayores, con la excusa de conocerles o de ser vecinos, y con este acercamiento, aprovechan para sustraerles joyas y artículos de valor.

En algunas ocasiones les ofrecen ayuda para llevarles la compra hasta su vivienda o les manifiestan que van al mismo bloque de pisos con la excusa de que van de visita a casa de algún vecino.

Una vez en el ascensor con la víctima, le ofrecen ayuda para llevar su compra hasta su vivienda o les piden que les dejen usar su baño o les piden un vaso de agua, todos estos argumentos para intentar acceder a la vivienda de estas personas mayores y una vez allí, acceder a los dormitorios y demás estancias y comprobar.





'HURTO DEL BESO' O 'HURTO AMOROSO'

En el argot policial esta modalidad de hurto se denomina 'hurto del beso' o 'hurto amoroso', suelen tratarse de grupos especializados e itinerantes, que se desplazan por diferentes ciudades del territorio español y que cambian muy a menudo de aspectos físico, para evitar ser identificados por los grupos de investigación. En la mayoría de las ocasiones, suelen usar el acercamiento con las víctimas y entablan algún tipo de conversación con estas personas, para en un descuido, sustraerles joyas o relojes de alta gama que lleven encima. El "hurto cariñoso" es una modalidad de robo, cometido habitualmente por una o varias mujeres, que seleccionan a su víctima, normalmente personas de edad, que lleva algún metal precioso u ornamento de oro de gran valor. Muestran una actitud cariñosa mediante abrazos, caricias, o incluso, llegando a ofrecerles, en alguna ocasión, favores sexuales, Se ganan su confianza, dando diferentes excusas como parecerse a algún familiar, conocerse de otra ocasión pasada, pedirles ropa o incluso limosna. Durante esta maniobra de distracción, consiguen apropiarse de las joyas, marchándose del lugar sin que las víctimas se percaten de la sustracción. Otro tipo de "hurto cariñoso" es llevado a cabo por varias personas, generalmente un hombre y varias mujeres, los cuales estacionan el vehículo para solicitar una información sobre un centro de salud, clínica, hospital, etc. Mientras la víctima facilita las explicaciones, las mujeres aprovechan para sustraer las joyas, abandonando el lugar rápidamente. Este procedimiento suele ser empleado por un grupo de delincuentes itinerantes que se desplazan por toda la geografía española, dificultado así la identificación de los autores y con ello la persecución policial.





MODUS OPERANDI

Las últimas denuncias recibidas en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja responden al mismo modus operandi, una chica joven, de unos veinte años, se acercaba a mujeres mayores con la excusa de conocerlas o con el pretexto de ser nieta de una vecina del mismo bloque. Así se iniciaba una conversación con la joven y esta les tocaba las manos manifestándoles que estaban muy frías y que ella daba masajes, de esta forma las victimas no sospechan de la joven, pues por su escasa edad, podría ser nieta de alguna de sus vecinas. Y una vez que la joven abandonaba el lugar, se percataban de que les había sustraído diferentes piezas de valor como un reloj (valorada en 3000 €), una cadena de oro (valorada en 800 €), otra cadena y alianza de oro (valoradas en 1900 €), una cadena y medalla de oro (valorada en 3.000 €).

CÓMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE ESTE DELITO

-No entablar conversación con personas desconocidas ni aportarles ningún tipo de información sobre nosotros ni nuestro entorno o costumbres. -No acercarnos demasiado a desconocidos ni dejarles que se acerquen a nosotros para evitar el contacto y así la sustracción. -Intente tener siempre cerca su terminal móvil o teléfono inalámbrico para poder llamar en caso de emergencia al 091. -Archivar el teléfono de familiares en marcación rápida. -Tener un vecino de confianza para dejar llaves y saber su rutina. -Tenga relación con amigos y vecinos para que en caso de no verle en varios días puedan llamar o avisar a la Policía Nacional. Esté en contacto con sus familiares y amigos para que sepan cómo se encuentra. -Si cree que ha sido víctima de un delito, llame al 091 y nuestros Agentes le asesorarán. No tenga vergüenza ni reparo en contarlo, todos podemos ser víctimas de delitos. -Descargue en su móvil la Aplicación ALERTCOPS, le facilitará llamar al 091 y le geolocalizará en tiempo real en caso de ser necesario. -En caso de cualquier duda o consulta llame al 091 y nuestros agentes de Policía Nacional estarán encantados de poderle ayudar y si es necesario, una patrulla acudirá a su vivienda si lo necesita.

¿QUÉ HACER SI HEMOS SIDO VÍCTIMAS?

-Llamar de inmediato a la Sala CIMACC 091 para que una patrulla acuda al lugar de los hechos y proporcionar la máxima información posible a los agentes por si se pudiera localizar a los delincuentes. -Interponer denuncia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, aportando el máximo número de datos posible, como descripción del delincuente, coche en que se desplazaba, acento... para facilitar la investigación. -Contar lo sucedido amigos y familiares, es importante que su entorno sea conocedor de lo sucedido, no tenga vergüenza o reparo en contarlo.