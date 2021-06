La Policía alerta de prácticas comerciales fraudulentas bajo la promesa "de elevadas ganancias en inversiones"

Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja alertan de la recepción de denuncias formuladas en esta Jefatura Superior en la que se relatan el incremento de prácticas comerciales fraudulentas que, sin llegar a ser una estafa en la gran mayoría de los casos, emplean técnicas de negociación ilegales.

Todo ello con el fin de conseguir que las víctimas realicen inversiones en plataformas de trading y activos digitales desde el desconocimiento y con total indefensión.

La captación se produce vía telefónica a través de las llamadas indiscriminadas de supuestos agentes comerciales, intermediarios financiero o bróker que le ofrecen a la víctima oportunidades de inversión en plataformas virtuales de activos financieros digitales, criptomonedas o de trading. Estas plataformas supuestamente, se basan en sistemas de inversión en los que se compran y venden activos y en base a esas operaciones, se pueden ganar o perder dinero.

Estos agentes les convencen de la alta rentabilidad y la fluctuación de mercado de estos activos y de que es una forma útil de ganar de invertir dinero o los ahorros y obtener una alta rentabilidad. También les aseguran que sus potenciales clientes no se deben de preocupar de nada, solo de poner dinero y mantener el saldo en la cuenta. Incluso, les dan todas las facilidades de pago, si no tienen dinero, se lo prestan a crédito.

Para ellos, los supuestos intermediarios se aprovechan del desconocimiento y la buena fe de la víctima y se ofrecen como "agentes personales "de la víctima y les indican cómo proceder en estos métodos.

Otras veces, estas oportunidades de inversión aparecen como banners publicitarios en diversas webs, redes sociales bajo el reclamo de grandes oportunidades "invierte tu dinero y obtiene una alta rentabilidad". Una vez que la víctima introduce sus datos personales y el teléfono de contacto, comienza a recibir llamadas frecuentes de operadores, supuestos brokers para indicarles cómo invertir su dinero.

Incluso, se han detectado casos en los que son los propios usuarios los que, a través de redes sociales, se ofrecen como expertos que han ganado dinero y les guían e invitan en ese mismo proceso, tras ganarse la confianza de la víctima.

¿CÓMO ACTÚAN?

Una vez que los supuestos intermediarios consiguen captar a la víctima, en muchos casos, con consentimiento de la misma y aprovechando su desconocimiento, acceden de forma remota para proceder a la instalación de un programa donde va a poder realizar las operaciones de compra venta y ver cómo fluctúan los precios.

Estos agentes disponen de los datos de accesos de la víctima para acceder a la misma y de acceden con total libertad, realizando los movimientos y posiciones que ellos quieren.

Se han detectado casos en los que la víctima ha autorizado el acceso a su banca online para que los propios operadores puedan realizar los depósitos y las transferencias a dicha web.

Inicialmente, le solicitan a la víctima que invierta pequeñas cantidades, 300, 450 euros para que vean cómo en muy pocas horas o algún día, la inversión se duplica crece rápidamente debido a las fluctuaciones rápidas de los activos digitales o las criptomonedas. Así se ganan la confianza de la víctima que ve cómo se cumplen sus expectativas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Después ya empiezan los engaños. El supuesto bróker le dice que si quiere ganar más dinero, debe invertir una mayor cantidad. Solicitándole que invierta más dinero, a lo que la víctima accede. Es de resaltar que estas personas llaman frecuentemente a las víctimas para explicarles cómo funcionan los mercados financieros, las posibilidades de inversión y éxito y emplean argumentos para ganarse la confianza de sus víctimas.

Cuando la víctima adquiere ya una suma considerable que supuestamente está depositada en su cuenta, y desea retirarlo, comienzan las excusas. Emplean todo tiempo de excusas y artimañas para que la retirada no se produzca: que para retirarlo hasta que no haga un depósito de la misma cantidad, que están bloqueados hasta que no hagan otra inversión más, que necesita firmar unos contratos, que debe pagar un porcentaje del saldo que quiere recuperar.

Si la víctima manifiesta su deseo de denunciar o expone su deseo de retirar y recuperar lo invertido, el dinero desaparece de la plataforma, el usuario ya no puede acceder a la cuenta y retirar los fondos o esta retirada nunca es autorizada.

Finalmente, la víctima se encuentra con que ha sufrido elevadas pérdidas económicas que van desde los 2.000 euros a cientos de miles, ahorros, deudas adquiridas porque han pedido crédito, dinero a familiares y no tienen forma de acreditar la estafa porque todas las conversaciones se han producido por teléfono, algún contacto mínimo por correo y sus saldos y datos han desaparecido de la plataforma. La no regulación y persecución de estas prácticas engañosas, abusivas, y en algunos casos fraudulentos, deja a la víctima en una situación de gran indefensión además de ruina económica.

CONSEJOS PARA EVITAR CAER

No realizar inversiones en ningún tipo de plataforma que se ofrezca alta rentabilidades, oportunidades de ganar dinero fácilmente en Internet.

No permita que ninguna persona acceda de forma remota a instalar ninguna aplicación y menos aun, facilite sus contraseñas de banca digital para que puedan operar con su dinero.

No invierta en aquellas posibilidades de negocio que nos sea capaz de entender y de las cuales no tenga la facultad directa y personal de tratar con un agente y disponer de su dinero.

Toda la documentación en relación a una posible inversión, debe estar en un formato legible, en español, claramente especificada y se remitida mediante cauces seguros.

Ninguna se deje embaucar por teléfono ni por email de falsas rentabilidades ni de supuestos brokers. Están formados en técnicas mentales de negociación y disuasión y persuasión para que la víctima acabe haciendo lo que ellos quieren.

Si recibe llamadas ofreciendo este tipo de servicios, bloquee el número o, simplemente, no atienda sus llamadas.

Si ha sido víctima de una estafa, denúncielo o puede estar siendo víctima de este tipo de prácticas póngase en contacto con la oficina del consumidor y comuníquelo en las páginas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.