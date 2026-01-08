Los verbos que dan sentido a la vida: mucho más que palabras
La reflexión semanal de Miguel Lechuga 'Caminar en Mayúsculas' explora cómo los verbos que conjugamos definen nuestra capacidad de amar y vivir
En su reflexión semanal en el espacio Caminar en Mayúsculas de COPE Jaén, Miguel Lechuga ha partido del evangelio del pasado domingo, que rezaba "el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", para compartir una diapositiva que actualizaba el mensaje: "el verbo se hizo carne y la carne se hizo verbos". Acto seguido, ha enumerado una serie de verbos como cuidar, ayudar, sentir, perdonar, vivir, sonreír, respetar, rezar, proteger, besar, colaborar, integrar, curar, mejorar y abrazar, destacando entre todos ellos el verbo amar.
Una escuela de amor
Esta reflexión sostiene que "Esta vida es una escuela de amor", y uno de sus principales objetivos es aprender a amar. Esto se traduce en poner en práctica los verbos mencionados anteriormente. Según Lechuga, "la teoría todos nos la sabemos, la dificultad está en hacerlo realidad con quienes más lo necesiten y en las situaciones que se requieran".
La Biblia como guía
Para llevarlo a la práctica, la reflexión propone dejarse seducir por la Biblia y empaparse de todos los valores que transmite. Porque frente a la belleza física, la inteligencia o las habilidades, lo que de verdad importa es amar, amar a Dios, a la vida y a los demás. La conclusión es clara: "Es cuestión de entregar lo que se desea recibir".
