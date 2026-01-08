Los verbos que dan sentido a la vida: mucho más que palabras

En su reflexión semanal en el espacio Caminar en Mayúsculas de COPE Jaén, Miguel Lechuga ha partido del evangelio del pasado domingo, que rezaba "el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", para compartir una diapositiva que actualizaba el mensaje: "el verbo se hizo carne y la carne se hizo verbos". Acto seguido, ha enumerado una serie de verbos como cuidar, ayudar, sentir, perdonar, vivir, sonreír, respetar, rezar, proteger, besar, colaborar, integrar, curar, mejorar y abrazar, destacando entre todos ellos el verbo amar.

Una escuela de amor

Esta reflexión sostiene que "Esta vida es una escuela de amor", y uno de sus principales objetivos es aprender a amar. Esto se traduce en poner en práctica los verbos mencionados anteriormente. Según Lechuga, "la teoría todos nos la sabemos, la dificultad está en hacerlo realidad con quienes más lo necesiten y en las situaciones que se requieran".

Esta vida es una escuela de amor" Miguel Lechuga

La Biblia como guía

Para llevarlo a la práctica, la reflexión propone dejarse seducir por la Biblia y empaparse de todos los valores que transmite. Porque frente a la belleza física, la inteligencia o las habilidades, lo que de verdad importa es amar, amar a Dios, a la vida y a los demás. La conclusión es clara: "Es cuestión de entregar lo que se desea recibir".