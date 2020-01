La Plataforma Rosa Cortés califica al Ilustre Riojano Marqués de la Ensenada como Genocida Antigitano

Manifiesto de la Plataforma Rosa Cortés, por la Memoria Gitana

La Gran Redada Antigitana de 1749 ha sido la culminación de más de 250 leyes antigitanas y el ejemplo paradigmático de la falta de visibilidad de nuestra propia historia. Mas de 12.000 personas gitanas sufrieron prisión por el mero hecho de serlo.

Este momento histórico está borrado e invisibilizado, no solo de las mentes gitanas, sino de la historia oficial de nuestro país, a lo que hay que añadir la invisibilización de la historia de las mujeres.

No hay información a disposición de la población sobre los atroces actos cometidos por parte del Estado Español de la época, por ello no hay reivindicaciones de la memoria de estas personas gitanas, ni reparación de la memoria colectiva gitana. La situación presente de exclusión de las personas gitanas es parte de ese pasado.

Si la Gran Redada está silenciada más aún lo está la historia de las mujeres que la sufrieron.

La situación actual de exclusión está causada por ese antigitanismo histórico y, por tanto, visibilizarlo, poner en valor y concienciar a la población gitana sobre un pasado que sienta las bases de la percepción sobre nuestro pueblo va a permitir el empoderamiento, la toma de conciencia sobre el por qué de nuestra actual situación y permitirá la toma de conciencia política sobre esta realidad, especialmente a las mujeres, las que realmente mueven a la comunidad y generan el traspaso de nuestra memoria a las nuevas generaciones.

El 18 de enero de 1753 un grupo de mujeres presas en la Casa de Misericordia de Zaragoza protagonizaron un intento de fuga para sobrevivir al exterminio. De manera colectiva unieron sus fuerzas a una valiente que encabezó e hizo posible esa fuga usando un simple clavo, su nombre era Rosa Cortés. A través de la reivindicación de la figura de Rosa Cortés podemos personalizar la lucha del conjunto de mujeres gitanas, no solo nuestras antepasadas sino nuestras futuras generaciones, ya que no tenemos una mujer símbolo como referente, y sabemos que tener referentes conocidos sirve para construir identidad política y consciencia reivindicativa.

Creemos que usar esta fecha como hecho simbólico de la resistencia de las mujeres gitanas en España, nos servirá también para poder hacer una reivindicación de nuestros derechos ya que las instituciones y asociaciones que supuestamente luchan por los derechos del Pueblo Gitano han conseguido que el 8 de abril quede en una fiesta que celebrar porque toca, una celebración sin reivindicación política que no hace más que dejarnos en una anécdota o celebración exótica.

Tanto la Tía Rosa Cortés, como el resto de mujeres y hombres gitanos que sufrieron el primer intento de exterminio que fue la gran redada de 1749, han sido negados, invisibilizados y borrados de la historia de nuestra propia memoria colectiva y de la memoria de nuestros vecinos y vecinas payas.

Gracias a nuestras Tías y Tíos, que en gloria estén, esa lección de supervivencia nos ha permitido seguir siendo y viviendo como Gitanas.

A partir del conocimiento real de nuestra verdadera historia queremos promover una nueva conciencia que suponga un punto de inflexión en la trayectoria vital de las personas que firmamos este manifiesto y componemos esta plataforma: no necesitamos más tutoras, ni salvadoras, ni voces que quieran hablar por nosotras.

Para comenzar esta ardua tarea de divulgar, resarcir y dignificar nuestra memoria, la Plataforma Rosa Cortés, junto a nuestros primos y primas de la Federación de Asociaciones Gitanas de La Rioja, Ezor Rroma, organizamos el que será nuestro primer acto público: Una concentración el día 18 de Enero, con motivo de la fuga que inició La Tía Rosa Cortés junto a sus primas. Será frente a la fuente de los Ilustres Riojanos en la Calle Gran Vía en Logroño.

Elegimos este lugar, ya que la estatua de este Ilustre Riojano Marqués de la Ensenada forma parte de la fuente de un modo honorifico. Queremos que el Gobierno cree una comisión de la verdad y exigimos que el Gobierno de La Rioja modifique calles, plazas, parques y estatuas y conste en todas las placas que lo que fue y sigue siendo es un Genocida Antigitano.

Queremos, exigimos que el Gobierno actual pida perdón a los gitanos y gitanas de La Rioja. El Estado Español y el Rey de España nos debe a todas las personas gitanas una reparación histórica, somos supervivientes de un intento de genocidio que dictaminaron sus antecesores y las consecuencias perduran en las condiciones lamentables de exclusión y pobreza que sufrimos.

La Plataforma Rosa Cortés no es una asociación, ni está constituida legalmente. La Plataforma es de todas las gitanas y de todos los gitanos que quieran unirse a titulo personal para luchar contra el antigitanismo y para construir y visibilizar nuestra Memoria Gitana.

PLATAFORMA ROSA CORTÉS, POR LA MEMORIA GITANA.