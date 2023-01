Pedro Baños presenta en Logroño "La encrucijada mundial": 'Manual del mañana' del gran experto en geopolítica

Pedro Baños ha pasado por los micrófonos de Herrea en COPE Rioja para presentarnos: "La encrucijada mundial" que dará a conocer el próximo lunes en Logroño gracias al Aula de Cultura La Rioja. La cita, a las 19:30 horas en el Salón de la Fundación Ibercaja, en la calle Portales de Logroño

Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomadode Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Se ha formado en una docena de países, incluyendo Turquía, Israel y China. Es magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina (UNPROFOR, SFOR y EUFOR), y hoy es uno de losmayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa,seguridad, terrorismo, inteligencia y relacionesinternacionales.

Es autor de Así se domina el mundo, Eldominio mundial y El dominio mental, todos publicados enAriel. Ahora nos presenta "La encrucijada mundial":

"Un lúcido análisis de lasexcepcionales circunstanciasactuales, y las que padeceremosen el futuro más inmediato consoluciones reales y prácticas".









Pedro Baños asegura que "las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas empezamos a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial, con ordenadores cuánticos, sorprendentes avances en biotecnología y neurociencia, y en el que hasta los objetos más cotidianos estarán conectados a internet. Habrá empleos novedosos, pero insuficientes. La población, cada vez más envejecida, ocupará ciudades abarrotadas en las que la soledad será la norma. Todo ello aderezado con una sociedad cada vez más polarizada, mientras sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que parece imparable. Sin olvidar los movimientos migratorios masivos. Se recrudecerá la lucha entre las grandes potencias por controlar esta nueva realidad y los escasos recursos naturales. Por tanto, hay que trazar estrategias imaginativas y eficientes que satisfagan las necesidades y aspiraciones de las poblaciones, y especialmente de la juventud. He aquí el enorme reto de este libro. El tiempo apremia, los problemas son urgentes y la incertidumbre máxima. El mañana ya está aquí, y el manual para superar la encrucijada mundial lo tienes en tus manos".





«Detectar los problemas, aspiraciones y frustraciones de la sociedad es relativamentesencillo: basta con tener la mente abierta y practicar la escucha activa. Lo complejo esaportar soluciones, que siempre serán parciales y nunca al gusto de todos. Así, en no pocasocasiones me han llegado comentarios críticos (siempre bienvenidos, pues nos hacen crecery mejorar) respecto a que en mis libros detallo los problemas sociales, políticos, económicosy geopolíticos, pero no aporto las soluciones precisas para superarlos y evitarlos en elfuturo. [...]»«Por ello, y dadas las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, y las queprevisiblemente vamos a vivir y padecer en el futuro inmediato, parece llegado el momentode lanzarse a la aventura, casi suicida, de proponer soluciones que permitan conseguir unmundo más justo, más seguro y más libre. Soluciones que sirvan para cualquier persona,para todas las sociedades, para todos los países. En este contexto hiperconectado, ya nadase puede hacer en solitario. Y, además, deben ser soluciones de rápida aplicación. [...]»«Y este es el enorme reto al que me enfrento aquí: proponer soluciones a los múltiplesproblemas y dificultades actuales y a los que, previsiblemente, marcarán la sociedad futura.El tiempo apremia y dar respuestas es más necesario que nunca, por la aceleración de losacontecimientos, por los imparables avances tecnológicos. No se puede esperar más, salvoque se desee caer en una revolución —muy probablemente urbana e internacional— queno traerá nada bueno.»«Soy consciente de que me sumerjo en aguas turbulentas, en remolinos que me puedenarrastrar al fondo con suma facilidad. [...] He puesto toda mi energía en este proyecto, pueslos ciudadanos lo precisan, lo exigen y lo merecen. Estoy seguro de que a muy pocos lesagradará este libro en su totalidad.»«No cabe duda de que las soluciones actuales —los sistemas heredados del siglo XX— ya noson válidas, y mucho menos las de épocas anteriores. Hemos entrado de lleno en la eradigital, una verdadera Revolución Industrial, económica y social cuyos efectos apenasempezamos a vislumbrar. [...]»«[...]Antes de que se avecine una revolución generalizada y sangrienta, de que caigamos enlas redes de flautistas de Hamelín, de políticos sin escrúpulos o de sistemas autoritarios, esnecesario que quienes formamos la sociedad civil hagamos nuestra propia revolución,siempre pacífica, pero alzando suficientemente la voz.»





EPÍLOGO

«Con Estados Unidos aquejado de una profunda división interna tras la batalla electorallibrada entre el demócrata Joe Biden y el controvertido republicano Donald Trump, queculminó con el asalto al Congreso en enero de 2021; la UE, que nunca ha llegado a ser muchomás que una unión monetaria con grandes diferencias entre sus socios; y Reino Unido,sumido en el caos del Brexit, estamos asistiendo a la reedición del antiguo Bloque del Estey de la Guerra Fría, que había finalizado con la disolución del Pacto de Varsovia, formalizadael 1 de julio de 1991, y la posterior desaparición de la Unión Soviética cuando, el 26 dediciembre de ese mismo año, bajo la presidencia de Mijaíl Gorbachov, el Soviet Supremodictó su fin. El presidente Putin, que llegó a calificar la desaparición de la URSS como «elmayor desastre geopolítico del siglo XX», parece empeñado en recuperar la gloria perdidade la Unión Soviética para la Federación Rusa. De momento, queda por ver en qué terminala guerra en Ucrania, provocada por la invasión de Rusia de este país. [...]»« Lo cierto es que estamos ante un contexto internacional muy preocupante, no soloen Europa, cuya situación particular se ha agravado con la guerra en Ucrania. Latensión puede degenerar en cualquier momento en una escalada que lleve a unenfrenta miento directo entre las grandes potencias. En cierto modo, la guerra yaexiste, pero hasta ahora no se ha llevado al plano militar convencional, y muchomenos al nuclear, afortunadamente. Pero el vaticinio es que, de seguir así la rivalidadsobre todo entre Estados Unidos y China, es solo cuestión de tiempo que se produzca.»«La solución pasaría por repartirse el mundo entre los nuevos imperios, pero esto suenamás a utopía que a otra cosa, pues Washington no va a ceder tan fácilmente la coronamundial [...]»«Al final, la única manera de escapar de este futuro es una colaboración inteligente. Unaprendizaje a través de los demás y un fortalecimiento de nuestras capacidades medianteuna educación basada en valores, ya que solo así podremos superar lo que nos espera. Peroeso solo depende de nosotros, ya que somos los únicos que tenemos el poder para lograrlo.»