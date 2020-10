"Preocupación" en el Partido Popular por la evolución del COVID en La Rioja en general, y en la ciudad de Logroño, en particular.

El secretario general de esta formación política en la Comunidad, Alberto Bretón, ha trasladado su inquietud a la audiencia de COPE Rioja este lunes porque, en su opinión, “ya hemos pasado unas cifras más que alarmantes. No deja de subir la presiñón hospitalaria y hoy tenemos a 24 riojanos en la UCI. Y eso debe preocuparnos a todos”.

Bretón ha ofrecido "lealtad institucional" al Gobierno de Concha Andreu, al tiempo que se ha prestado a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo regional para combatir el coronavirus. "Algo que, en absoluto quita para que hagamos oposición y le digamos al Gobierno que está actuando tarde. En el Partido Popular -ha recordado Bretón- ya defendimos los cribados masivos, pero en el Parlamento se nos dijho que no. Ahora se están haciendo. También alertamos sobre botellones y fiestas ilegales y tampoco se nos hizo caso. Ahora se trabaja más intensamente en ello. La verdad es que el Gobierno no ha estado todo lo atento que debería, quizá por los líos internos de su partido", ha explicado el secretario general de los populares riojanos.

Bretón también se ha referido a la intervención, esta mañana, del portavoz parlamentario en el área económica, Alfonso Domínguez, quien ha exigido al Gobierno que presente ya los presupuestos generales de la Comunidad para el 2021, al tiempo que pedía también menos altos cargos e impuestos y más sanidad, educación y ayudas a las empresas. "No hay excusas para no tener un anteproyecto de presupuestos para así poder analizarlos y debatirlos. Sabemos que serán unas cuentas condicionadas por la pandemia y tendremos que trabajar para que la economía regional no se resienta más. Pero para que podamos hacer todo eso es necesario que el Ejecutivo los presente de una vez para que podamos hacer nuestras aportaciones".

Sobre la fiscalidad regional de cara al próximo ejercicio, el diputado del PP ha recordado que "ya aplicaron una subida de impuestos en Patrimonio, Sucesiones e IRPF en las cuentas de este año. También subió los impuestos el Ayuntamiento de Logroño de forma extraordinaria y nos tememos que vuelva a haber nuevas subidas en lugar de reactivar la economía. Subir los impuestos -ha apostillado Bretón- no aporta más dinamismo a la economía, sino más bien todo lo contrario".