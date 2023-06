Paloma Castro (AEMET) sobre la teoría de las 'estelas químicas': "A día de hoy no se puede modificar el clima"

La primavera 2023 en La Rioja fue muy cálida en temperaturas y muy seca en cuanto a precipitaciones mientras que se prevé un verano más cálido de lo normal en nuestra comunidad autónoma, con altas temperaturas y diferentes olas de calor, mientras que todavía no se observa una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.

Así lo ha anunciado la delegada de la AEMET en La Rioja, Paloma Castro, quien ha presentado las características climáticas de la primavera, el balance hídrico de los últimos meses y la predicción estacional para el verano de 2023.

Corres ha pasado hoy por los micrófonos de COPE para abordar las cuestiones que más nos preocupan.

El verano comenzará el 21 de junio a las 16 horas y 58 minutos

A nivel nacional, la primavera de 2023 fue la más cálida de la serie histórica en España, superando a la de 1997, y la segunda más seca de la serie histórica en España con 95,4 mm (solo fue más seca la primavera de 1995). A pesar de las lluvias de finales de mayo, España continúa en sequía de larga duración.

En el caso de La Rioja, y desglosando la primavera por meses; marzo fue muy cálido y muy seco, abril tuvo un carácter muy cálido (el más cálido desde 1961) y muy seco en cuanto a precipitaciones. Por su parte, mayo ha sido normal en temperaturas pero también muy seco, especialmente en La Rioja Baja.

PREVISIÓN PARA SAN BERNABÉ

Por su parte, Paloma Castro ha desgranado el tiempo para las próximas fiestas de San Bernabé:

Jueves 8, día del Corpus Christi: Cielo nuboso o cubierto; precipitaciones en forma de chubascos por la tarde; temperatura mínima 17 grados , máxima 29º; viento flojo y variable.

Viernes 9, Día de La Rioja: Intervalos nubosos; probabilidad de algún chubasco débil a lo largo del día; temperatura mínima 15º, máxima 29º; viento flojo y variable.

Sábado 10: Poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución por la tarde con baja probabilidad de lluvia: temperatura mínima 15ºC , máxima 29ºC; viento flojo y variable.

Domingo 11, San Bernabé: Poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto por la tarde con precipitaciones en forma de chubascos; temperatura mínima 15º , máxima 29º; viento flojo y variable.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De esta manera, ha explicado, los mejores días serán el viernes y sábado por la baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas todos los días serán más altas de lo normal para ser primeros de junio.

LLUVIAS TORRENCIALES

Finalmente, la delegada territorial de la AEMET ha explicado que, aunque en los últimos días se han visto numerosas lluvias torrenciales por ciertas comunidades españolas, "no es bueno que llueva en forma de tormentas porque el suelo es incapaz de absorber estas lluvias que duran diez minutos pero son muy intensas. En pequeños periodos se invaden las calzadas, por ejemplo, pero no se puede absorber y ese agua cuenta poco".

De cara a los próximos meses, ha reflexionado, "no hay que dar muchas ilusiones a los agricultores porque tiene que llover a tiempo pero tiene que llover bien. Nos aproximaremos a la salida de la sequía pero no está clara la tendencia".